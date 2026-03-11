El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) inició su visita de evaluación en México, informó la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En un comunicado explicó que un equipo evaluador del grupo antilavado con sede en París, Francia que preside la mexicana, Elisa de Anda Madrazo, realiza su trabajo como parte del proceso de Evaluación Mutua.

Dicho examen es para ver los avances en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.

La visita in situ constituye una etapa fundamental dentro del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, al permitir al equipo evaluador analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado, la cooperación entre autoridades y los resultados obtenidos en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.

México por su parte, a través de funcionarios de diversas áreas financieras, fiscales, aduanas, judiciales, de seguridad nacional y de inteligencia financiera entre otras, presentará lo que ha hecho en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas.

También las acciones orientadas a fortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las políticas públicas en esta materia.

Expondrán los mecanismos de coordinación institucional que permiten la participación conjunta de autoridades financieras, de seguridad y de procuración de justicia, así como los indicadores de desempeño que reflejan el trabajo cotidiano de las instituciones encargadas de prevenir, detectar y sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De igual manera darán a conocer al personal del GAFI, las acciones emprendidas para fortalecer las capacidades de análisis e inteligencia financiera, así como su articulación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal del Estado mexicano, con el propósito de incrementar la efectividad del combate a las estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas.

En el arranque de los trabajos, se realizó un acto inaugural en la sede de la cancillería de México al que asistieron representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), así como los titulares de las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador.

