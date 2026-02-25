Cada vez es más común que haya mujeres líderes en el mundo o referentes en las finanzas y la economía, pero no en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Por eso, el que la mexicana Elisa de Anda Madrazo, sea la primera mujer en 20 años en presidir el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con sede en París, Francia, cobra relevancia.

Si bien actualmente figuran la directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Andrea Gacki; la francesa Violaine Clerc, quien es la secretaria ejecutiva del GAFI con más de 25 años de experiencia en la prevención antilavado, y Manda Chan, subsecretaria del Tesoro en Hong Kong, quien en 2001 presidió el GAFI en momentos en que se amplió el mandato para incluir el financiamiento al terrorismo.

Elisa de Anda Madrazo, Presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

También, Elzbieta Franków-Jaskiewicz, como directora interina del Grupo Egmont que agrupa a todas las Unidades de Inteligencia Financiera que operan en el mundo; Fikile P. Zitha, la primera mujer secretaria ejecutiva del Grupo contra el lavado de dinero en África Oriental y Meridional y Catherine Dion, la encargada de la lucha frente al lavado en el Ministerio de Justicia de Luxemburgo.

Camino por recorrer

Raja Kumar lanzó la Iniciativa WFGN en su calidad de presidente del GAFI de 2022-2024 para promover la equidad de género dentro de sus operaciones y en la prevención de delitos financieros.

En ese entonces la mexicana señaló lo siguiente en el libro electrónico Rompiendo Barreras: Inspirando a la Próxima Generación de Mujeres Líderes que publicó el GAFI bajo la presidencia de Kumar, para reconocer las historias de lideresas de la red global:

“La desigualdad de género es un desafío persistente en diversos sectores, donde las mujeres a menudo enfrentan obstáculos para ascender y ser representadas en puestos de liderazgo.

En sectores como la banca, las finanzas y la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, esta brecha es pronunciada, lo que perpetúa el estereotipo de que estos campos están dominados por los hombres.

Si bien se están realizando esfuerzos para abordar esta disparidad y se han logrado avances, aún queda mucho por hacer”.

En el texto —la joven que alguna vez intentó cambiar al mundo desde la política al aspirar a una diputación a través de una candidatura independiente como forma de abrir la democracia— recomienda a las mujeres en su camino hacia mayor igualdad de género, aceptar cada paso con valentía, resiliencia y amabilidad hacia ustedes y los demás.

La funcionaria también hace una reflexión sobre cómo equilibrar la vida personal con la laboral.

Elisa de Anda dejará la presidencia del GAFI el 30 de junio, tras asumir el cargo el 1 de julio de 2024 por dos años. Será sustituida por Giles Thomson, del Reino Unido, quien ocupará el cargo de julio de 2026 al mismo mes de 2028.