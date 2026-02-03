En pleno arranque de 2026, el Banco del Bienestar opera sin la regularización en la propiedad jurídica de la mayoría de los predios donde se ubican sus sucursales.

De acuerdo con un informe del Órgano Interno de Control realizado por el Banco del Bienestar, 84% de sus sucursales carecen de instrumentos legales vigentes que acrediten el uso o la posesión de los terrenos, pese a que ya operan.

El análisis abarcó sólo las 2 mil 750 sucursales del plan de expansión y sólo 431 cuentan con algún instrumento jurídico, como contratos de comodato, actas de asignación de uso o escrituras.

Una parte relevante de estos documentos no está inscrita ante las autoridades correspondientes o tiene vigencias vencidas, lo que limita la certeza legal sobre los inmuebles.

En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Banco del Bienestar sustituyó al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), y entró en vigor un plan de expansión conformado por la construcción de 2 mil 750 sucursales, que se sumaron a las ya existentes, alcanzando la red bancaria más grande de México, que a la fecha la integran 3 mil 149 sucursales en todo el país.

El informe detalla que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue responsable de la construcción y que en 2024 se firmaron actas finiquito para formalizar la entrega física de los inmuebles al Banco del Bienestar.

Mapa: Elaboración propia

En la entrega, sólo 212 sucursales tenían uso o posesión legal del predio, mientras más de 2 mil 500 quedaron pendientes de regularización jurídica. El rezago ocurre mientras el Banco del Bienestar es una de las principales herramientas del gobierno para la dispersión de programas sociales y promoción del ahorro entre los beneficiarios.

El texto resalta que, pese a haber terminado el plan de expansión, faltan acciones para obtener los instrumentos jurídicos que acrediten el uso o posesión legal de los predios de las sucursales.

“No se estableció una estructura organizacional que permita de manera clara y sencilla responsabilizar al personal en sus funciones y obligaciones específicas; no se establecieron metas ni objetivos institucionales; no se identificaronbriesgos de corrupción en las gestiones del proceso; no se integraron en los expedientes físicos y electrónicos documentos que demuestran las gestiones para la obtención de cada instrumento jurídico que acredita el uso o posesión legal de 2 mil 319 predios”, resalta el texto.

Más anomalías

En opinión del expresidente de la Condusef Mario Di Costanzo muchas de las sucursales del Banco del Bienestar ni siquiera tienen un contrato de arrendamiento porque fueron entregadas en comodato o préstamo.

“Por ejemplo, hay lugares en donde hay una sucursal de banco en terrenos de una base militar. En otros, son kioscos, como uno que está ahí en la Avenida Universidad y la calle Pitágoras”, dijo.

Explicó que lo más grave radica en la parte interna, ya que las instalaciones incumplen la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Gráfica: Elaboración propia

“Hay una circular que establece las condiciones mínimas que debe tener una sucursal, como, por ejemplo, vidrios antibalas, un espacio para el gerente, un espacio para la prevención de lavado de dinero, otra parte para donde están los cajeros, un lugar por donde entran y salen las personas que llevan el dinero, que no debe ser en frente de todo el público”, manifestó el especialista.

Añadió que hay una disposición para no colocar cajeros en lugares aislados, sin vigilancia.

“El problema con Banco del Bienestar es que no se adapta y no se mete en esas normas. Al principio se hizo una polémica por los cajeros automáticos, que si los compraban, que si no. Muchos de esos cajeros se los rentó Banjército”, recordó.