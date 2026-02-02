Luna de Nieve 2026: así se vio la segunda Luna llena del año sobre México

La famosa Luna de Nieve alcanzó su máximo esplendor el pasado domingo 1 de febrero e iluminó el cielo durante toda la noche, proporcionando paisajes dignos de admirar sobre todo México.

Esta, se convirtió en la segunda Luna llena del año y llegó para inaugurar una serie de eventos astronómicos espectaculares que se llevarán a cabo a lo largo del mes de febrero.

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, el plenilunio que ocurre durante el mes de febrero es llamado "Luna de Nieve", por ser el mes que deja las nevadas más intensas de la temporada en diversas zonas del hemisferio norte de la Tierra.

Las tribus nativas americanas la asociaban con las condiciones invernales que marcaban el periodo, convirtiéndola en un referente natural.

La Luna de Nieve iluminó el cielo mexicano -y del mundo entero- el pasado 1 de febrero de 2026. Foto: Freepik

Así se vio la Luna de Nieve 2026 en México

A través de redes sociales diversos usuarios e internautas han compartido sus mejores imágenes de la brillante Luna de Nieve 2026 y aquí te compartimos algunas.

En caso de que no hayas podido apreciar este plenilunio la noche del 1 de febrero, ¡no tienes por qué preocuparte! Ya que la cara de la Luna de Nieve todavía podrá verse totalmente iluminada la noche de este lunes 2 de febrero.

Luna de nieve 2026

📍Hermosillo, Sonora 🇲🇽 pic.twitter.com/9EOvNA6nXc — Gerardo L Gerardo-Fotografia (@GGerardox2) February 2, 2026

Así se vio la Luna de Nieve desde la Ciudad de México la noche del 1 de febrero.

Luna de Nieve 2026. Foto: X

Esta Luna llena pudo apreciarse desde la noche del sábado 31 de enero y durante la madrugada del domingo.

🥰 ¡Es bellísima! 🥰



🌕 ✨ Así luce la Luna de Nieve esta noche en Villahermosa, Tabasco, en la Laguna Jaguar y Diana Cazadora.



📸 #FOTOS: Luma López | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/oRTbg8LO9w — El Universal (@El_Universal_Mx) February 2, 2026

En Culiacán, Sinaloa, al norte del país, así lució este plnilunio.

Luna de Nieve 2026. Foto: X

Diversos internautas resaltaron el color que se podía apreciar en el satélite natural de la Tierra, a pesar de ser llamada "Luna de Nieve".

Luna de Nieve 2026. Foto: X

En Guadalajara, Jalisco, la Luna llena también iluminó el cielo.

Luna de Nieve 2026. Foto: X

Por último, también fue posible observar esta Luna durante algunos minutos tras la salida del sol este lunes 2 de febrero.

Luna de Nieve 2026. Foto: X

