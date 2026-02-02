Luna de Nieve 2026: así se vio la segunda Luna llena del año sobre México

Más Información
La famosa Luna de Nieve alcanzó su máximo esplendor el pasado domingo 1 de febrero e iluminó el cielo durante toda la noche, proporcionando paisajes dignos de admirar sobre todo México.
Esta, se convirtió en la segunda Luna llena del año y llegó para inaugurar una serie de eventos astronómicos espectaculares que se llevarán a cabo a lo largo del mes de febrero.
De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, el plenilunio que ocurre durante el mes de febrero es llamado "Luna de Nieve", por ser el mes que deja las nevadas más intensas de la temporada en diversas zonas del hemisferio norte de la Tierra.
Las tribus nativas americanas la asociaban con las condiciones invernales que marcaban el periodo, convirtiéndola en un referente natural.
Así se vio la Luna de Nieve 2026 en México
A través de redes sociales diversos usuarios e internautas han compartido sus mejores imágenes de la brillante Luna de Nieve 2026 y aquí te compartimos algunas.
En caso de que no hayas podido apreciar este plenilunio la noche del 1 de febrero, ¡no tienes por qué preocuparte! Ya que la cara de la Luna de Nieve todavía podrá verse totalmente iluminada la noche de este lunes 2 de febrero.
Así se vio la Luna de Nieve desde la Ciudad de México la noche del 1 de febrero.
Esta Luna llena pudo apreciarse desde la noche del sábado 31 de enero y durante la madrugada del domingo.
En Culiacán, Sinaloa, al norte del país, así lució este plnilunio.
Diversos internautas resaltaron el color que se podía apreciar en el satélite natural de la Tierra, a pesar de ser llamada "Luna de Nieve".
En Guadalajara, Jalisco, la Luna llena también iluminó el cielo.
Por último, también fue posible observar esta Luna durante algunos minutos tras la salida del sol este lunes 2 de febrero.
