Se incendia auto de Ricardo Peralta y César Doroteo en carretera de Baja California; influencers quedan en "shock"

Los influencers y creadores de contenido, Ricardo Peralta y César Doroteo, conocidos por ser protagonistas de la gran dupla "Pepe y Teo", vivieron un momento aterrador el pasado domingo 1 de febrero, ya que lo que debía ser un traslado normal, se convirtió en una escena de pánico y peligro.

Según lo que reportaron los propios comediantes, durante su trayecto sobre la carretera Tijuana-Mexicali, en Baja California, el vehículo comenzó a presentar varias fallas mecánicas, por lo que descendieron y se percataron que la parte inferior estaba cubierta con llamas.

Pepe y Teo se encontraban camino a su presentación en Mexicali, sin embargo, en cuestión de minutos, el incendio se intensificó, obligándolos a alejarse de la zona para estar a salvo.

El auto sobre el que viajaban Pepe y Teo, rumbo a una presentación en Mexicali, se incendió. Foto: Instagram @ricardiosperalta

Reacción de Ricardo Peralta y César Doroteo al incendio e intervención de cuerpos de emergencia

A través de un video publicado por Ricardo Peralta a su cuenta de Instagram, el influencer comunicó que todos se encontraban a salvo, pero en un gran estado de shock y sorpresa.

"ESTAMOS BIEN pero fue muy shockeante. Gracias a todos por su amor y sus mensajes ESTAMOS BIEN TODOS. Fue en la carretera de Tijuana a Mexicali", escribió Pepe en el post.

En el mismo video se aprecia la magnitud del incendio y posteriormente se reporta la llegada de los bomberos. Los elementos de auxilio acudieron al lugar del siniestro para mitigar y sofocar las llamas, y asegurar la zona, evitando incidentes y riesgos adicionales para los demás autos que circulaban por ese trayecto.

Ricardo Peralta explicó que el incendio se propagó con mucha rapidez y no hubo realmente oportunidad para controlarlo. Aunque pudieron salir de la camioneta de manera oportuna, únicamente lograron bajar con ellos un artículo personal, y todas sus posesiones que se encontraban en la cajuela, se dieron por perdidas -vestuarios y otros accesorios para su show-.

A pesar de que se reportó pérdida total del vehículo, Pepe y Teo confirmaron que todos lograron salir a tiempo y no hubo lesionados. Asimismo, agradecieron a sus fans, seguidores y amigos por los mensajes y buenos deseos.

Tras el incendio, César Doroteo publicó una historia a su Instagram diciendo "Febrero ya no me sorprendas". Foto: Instagram @cesardoroteo

"El show debe continuar..."

A pesar del fuerte accidente -cuyo origen sigue siendo desconocido- que hizo a ambos comediantes vivir momentos de intensidad, Pepe y Teo confirmaron en sus redes que su presentación en Mexicali no se cancelaría y que ya iban camino al evento.

Debido a la pérdida de sus accesorios para el show, mostraron en redes que hicieron una parada en un centro comercial para improvisar un vestuario y no dejar que su espectáculo perdiera parte del toque especial.

En una publicación compartida, ambos influencers compartieron parte de los agradables momentos que lograron compartir con su público tras el siniestro. "Si logramos dar el show en Mexicali!!! GRACIAS POR TODO SU AMOOOOR!!!", se puede leer en la descripción del video.

