Mujer es atacada por leopardo de las nieves al tratar de tomar una foto; esto paso

En los últimos días, un incidente de ataque animal ha circulado en redes sociales y ha generado conmoción entre los amantes de la naturaleza, quienes abrieron un debate sobre los límites entre el respeto a la vida salvaje y los deseos del hombre por querer tener un recuerdo material.

Se trata del incidente de una esquiadora china, quien fue atacada por un leopardo de las nieves en la región de Xinjiang, al noroeste del país asiático, específicamente en el condado de Fuyun, el pasado viernes 23 de enero de 2026, alrededor de las 19:00 horas.

¿Cómo ocurrió el incidente?

De acuerdo con medios locales, la mujer se encontraba regresando a su hotel cuando avistó al felino. A pesar de las advertencias previas de las autoridades sobre la presencia de fauna silvestre, la mujer se acercó a menos de 3 metros para intentar tomarse una selfie junto al feroz depredador.

El depredador se abalanzó sobre la mujer, mordiéndola y arañándola en el rostro. Foto: Redes Sociales

En respuesta, el animal, sintiéndose vulnerado, se abalanzó sobre la mujer, mordiéndola y arañándola en el rostro y la cabeza. Inmediatamente algunos testigos intervinieron, entre ellos, un instructor de esquí, utilizando bastones de esquí y tablas de nieve para ahuyentar al leopardo.

En el video difundido por redes sociales, se ve a un grupo de personas auxiliando a la mujer, quien se levanta torpemente mientras se tapa el rostro con ambas manos. Una segunda grabación muestra al animal quedarse un momento sentado sobre la mujer, para minutos después alejarse entre los árboles.

Según el medio The Economic Times, la mujer fue trasladada al hospital en condición estable, ya que su casco, fungió como protección para evitar lesiones fatales en el cráneo. No obstante, la esquiadora sufrió heridas graves que podrían requerir cirugía plástica facial.

🇨🇳 | Una esquiadora fue atacada por un leopardo de las nieves tras acercarse demasiado para una foto, en la región de Xinjiang, al noroeste de China. pic.twitter.com/LhtFY01CuJ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 26, 2026

Este evento fue considerado extremadamente raro, ya que los leopardos de las nieves son conocidos por ser animales esquivos y tímidos que suelen evitar el contacto humano. Finalmente, tras el ataque, las autoridades del Geoparque Global de la UNESCO Keketuohai reforzaron los patrullajes y emitieron alertas instando a los turistas a mantener una distancia segura de la fauna silvestre.

