Descubre qué plantas neutralizan los malos olores en tu baño y cómo cuidarlas

Los malos olores en el baño suelen originarse por la acumulación de humedad, la falta de ventilación y la presencia de compuestos como el amoníaco. De acuerdo con investigaciones sobre purificación natural del aire, algunas plantas pueden absorber estas sustancias y regular la humedad ambiental.

Según el estudio NASA Clean Air Study, diversas especies vegetales son capaces de filtrar contaminantes comunes en interiores y mejorar la calidad del aire en espacios cerrados.

En el caso del baño, un entorno con vapor constante y luz limitada, ciertas plantas se adaptan mejor y aprovechan estas condiciones para desarrollarse y cumplir su función purificadora.

Conoce a las especies que le darán una nueva vista a tu baño. Foto: Freepick

Lee también: Descubre el método más eficaz para eliminar el óxido de cualquier superficie

Plantas recomendadas para neutralizar olores en el baño

El Lirio de la Paz (Spathiphyllum) destaca como una de las opciones más eficaces. De acuerdo con el Journal of Environmental Horticulture, esta planta absorbe compuestos como el amoníaco y regula la humedad ambiental, además de liberar oxígeno. Su resistencia a la luz indirecta la hace ideal para baños con poca iluminación natural.

La Menta es valorada por su aroma fresco y persistente. Según el Royal Horticultural Society, esta planta ayuda a reducir olores fuertes y mantiene una sensación de limpieza constante. Requiere mayor riego que otras especies, especialmente en ambientes cálidos y húmedos.

El Jazmín, reconocido por su fragancia intensa y relajante, contribuye a neutralizar olores en espacios cerrados. Estudios del International Journal of Aromatherapy señalan que su aroma influye de manera positiva en la percepción del ambiente, reduciendo la sensación de encierro.

El Helecho de Boston (Nephrolepis exaltata) es una planta clásica para interiores húmedos. De acuerdo con la American Society of Horticultural Science, absorbe la humedad excesiva y ayuda a purificar el aire sin emitir aromas florales intensos.

La Drácena (Dracaena) es recomendada cuando se busca neutralizar olores sin fragancias. Investigaciones botánicas publicadas por la University of Georgia Extension indican que esta planta contribuye a eliminar compuestos orgánicos volátiles presentes en interiores.

Otras especies como la Gerbera y la Azalea también destacan por su capacidad para enfrentar olores penetrantes, especialmente los relacionados con desagües y humedad, según estudios del European Journal of Horticultural Science.

Cuidar de tus plantas es una experiencia gratificante que transforma tu hogar en un refugio verde. Fuente: Freepik.

Lee también: Guía paso a paso para erradicar chinches del colchón; estos son los métodos sencillos

Cuidados básicos para mantenerlas en óptimas condiciones

De acuerdo con el Botanical Society of America, la mayoría de estas plantas prefieren luz indirecta o sombra, una condición común en los baños. La humedad ambiental funciona como un beneficio natural, aunque se recomienda regar solo cuando el sustrato esté seco al tacto, con excepción de helechos y lirios, que requieren mayor humedad.

La ventilación es clave para evitar la aparición de moho, incluso cuando las plantas ayudan a regular el ambiente. El uso de un sustrato con buen drenaje y rico en nutrientes permite mantener las raíces sanas y prolongar la vida de las plantas.

Integrar estas especies en el baño no solo mejora la estética, sino que también ofrece una alternativa natural y sostenible para combatir los malos olores de manera constante.

También te interesará:

Solución sencilla para eliminar sarro de los chorros del inodoro y optimizar la descarga

¿Por qué recomiendan poner una esponja en la lavadora y cómo funciona el truco viral?

Yesenia Méndez se dice dispuesta a declarar nuevamente tras su comparecencia: "no tengo nada que ocultar"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov