Banco del Bienestar: ¿cómo usar y proteger tu tarjeta?; conoce estos tips

La tarjeta del Banco del Bienestar es el medio único por el cual millones de personas alrededor de México reciben, ya sea de manera bimestral o mensual, sus apoyos del gobierno federal.

Esta tarjeta permite que las y los beneficiarios perciban sus pensiones o becas de manera directa y sin necesidad de intermediarios, agilizando el proceso de entrega de los apoyos.

Los programas cuyos derechohabientes poseen una de estas tarjetas son:

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Adultos Mayores

Pensión para Personas con Discapacidad

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras

Jóvenes Construyendo el Futuro

Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina

Beca Benito Juárez

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Programa de Mejoramiento de Vivienda

¿De qué maneras diferentes puedes usar tu Tarjeta del Bienestar?

La tarjeta del Bienestar no sirve únicamente para retirar tu dinero de una sucursal del banco, la dependencia ha confirmado en diversas ocasiones que las funciones son:

Retirar efectivo en cualquier cajero automático (con comisión si no es una sucursal del Banco del Bienestar)

en (con comisión si no es una sucursal del Banco del Bienestar) Retirar efectivo en ventanillas del Banco del Bienestar

en Pagar en cualquier negocio, tienda o comercio que cuente con terminal bancaria (presentado la tarjeta e ingresando el NIP correspondiente)

Tips para cuidar tu Tarjeta del Bienestar

Para cuidar y proteger tu tarjeta -y por ende, tu dinero-, es recomendable que sigas los siguientes consejos. Estos tips te pueden ayudar a evitar el uso ajeno de tu plástico, clonaciones y/o robo de tu información:

Cuida los datos de tu tarjeta: no compartas tu NIP ni el código de seguridad y no permitas que le tomen fotos o le saquen copias. Cambia el NIP regularmente: ve a un cajero o directamente a la ventanilla del Banco del Bienestar cambia tu NIP y no lo compartas con nadie. No prestes tu tarjeta: si alguna persona te ofrece "ayuda" para realizar algún movimiento bancario, dile que no y solicita apoyo al personal del banco. Detecta posibles engaños telefónicos: no proporciones datos personales por llamadas falsas o mensajes sospechosos. Presta atención a los lugares donde realizas compras: paga con terminal bancaria únicamente en negocios bien establecidos.

También puedes consultar tu saldo y los movimientos de tu tarjeta descargando y habilitando la aplicación del Banco del Bienestar en tu teléfono móvil, o llamando directamente al número 800 900 2000.

*Con información de Miriam de Santos Morales.

