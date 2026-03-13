El Banco de México (Banxico) informó ayer que las economías regionales del país siguen enfrentando un entorno complejo e incierto, aunque anticipó que podrían tener un desempeño más favorable que el observado en 2025.

Lo anterior, advirtió, está sujeto a retos importantes, entre los que figuran la incertidumbre en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la inseguridad pública que prevalece en el entorno interno, según comentarios de directivos empresariales recogidos por el banco central para la elaboración del Reporte de Economías Regionales.

En la presentación del informe, el director de Análisis sobre Precios, Economía Regional e Información de Banxico, Josué Fernando Cortés, explicó que persiste la incertidumbre asociada a las políticas a implementar por Estados Unidos con la revisión del T-MEC.

Expuso que lo anterior podría incidir de manera particular en las entidades del norte y en las regiones centrales, dada su elevada integración con Estados Unidos.

Cortés comentó que los directivos empresariales entrevistados señalaron que eso podría afectar el crecimiento económico regional en los próximos 12 meses.

Otro riesgo para aquellas entidades con alta emigración histórica hacia EU es que podrían resentir ajustes en los flujos de remesas. Especialmente, agregó, en algunos estados del centro norte y del sur, donde estos recursos representan una proporción relevante del ingreso de los hogares.

En la parte interna, el documento subraya que la inseguridad pública sigue siendo un desafío, en la medida en que los directivos empresariales reportan afectaciones en el funcionamiento de sus compañías en diversas zonas del país.

La industria manufacturera reportó las afectaciones por la inseguridad, que causaron disrupciones en el traslado de productos terminados e insumos.

El sector construcción lo mencionó como impacto en algunos corredores económicos clave y en ajustes en fechas de ejecución.

La actividad comercial alertó que el entorno de inseguridad, con la persistencia de extorsiones y robos, continuó ejerciendo presiones al alza sobre los costos de operación de los negocios.

