La mayoría de los mexicanos que enfrentan problemas de endeudamiento opera al límite de su capacidad financiera y carece de ahorros para enfrentar imprevistos, de acuerdo con el reporte anual Deudas de los mexicanos: motivos, soluciones y retos, elaborado por la firma Bravo.

El estudio de la empresa especializada en educación financiera y manejo de deudas revela que 77% de los participantes vive cerca o por encima de su capacidad financiera, mientras que 85% no cuenta con un fondo de emergencia equivalente a tres meses de ingresos.

El informe, basado en encuestas digitales aplicadas a clientes de la empresa a nivel nacional, identifica patrones de consumo y comportamiento financiero entre personas que han experimentado sobreendeudamiento.

Entre los hallazgos destaca que, aunque 63% de los encuestados asegura realizar un presupuesto incluso antes de caer en deudas, el monto promedio de los compromisos financieros ronda 193 mil 198 pesos, tomando como referencia el perfil del deudor observado en 2025.

La falta de respaldo financiero es uno de los factores que agravan la situación de quienes enfrentan problemas con el crédito, lo que refleja una alta vulnerabilidad financiera para hacer frente a eventos inesperados.

Entre las principales causas que llevaron a los participantes a su situación de sobreendeudamiento se encuentran los malos hábitos financieros, mencionados por 22% de los encuestados, seguidos por la pérdida de empleo con 20% y los negocios fallidos con 16%.

El estudio también advierte que el impacto del endeudamiento va más allá de lo económico. Un 85% de los participantes reportó altos niveles de estrés relacionados con su situación financiera, mientras que 66% mencionó ansiedad y 53% señaló padecer insomnio.

En cuanto al acceso al crédito, el reporte indica que 52% de los encuestados tuvo su primer contacto con financiamiento a través de tarjetas de crédito, y 54% obtuvo ese primer producto con el objetivo de construir historial crediticio.

Sin embargo, el uso del crédito ha evolucionado con el tiempo: 39% solicitó su último producto para cubrir gastos cotidianos y 29% para pagar otras deudas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.