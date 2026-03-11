A un año de separarse de Banamex, Citi ve oportunidades para acompañar a corporativos y fondos internacionales que busquen impulsar proyectos ligados al Plan México, sobe todo en infraestructura, energía y logística, aseguró el director general del grupo financiero en México, Luis Brossier.

En entrevista con EL UNIVERSAL previa a la edición 89 de la Convención Bancaria, que se realizará en Cancún del 18 al 20 de marzo, explicó que la institución cuenta con la relación global y las capacidades para participar en la estructuración, asesoría y financiamiento de inversiones que se detonen a partir de los proyectos estratégicos que empuja el gobierno.

“Por los montos y por la sofisticación, normalmente del tipo de inversionista que entra en inversiones mixtas, y por los tamaños, tenemos relación con las empresas estratégicas o los fondos que invierten en este tipo de proyectos. Cambia de formato en diferentes partes del mundo, pero es fácil que acompañemos a los grupos que quieren invertir en infraestructura en México, dijo el directivo.

A su juicio, el crecimiento sostenido de la manufactura y del comercio bilateral con Estados Unidos han elevado la necesidad de infraestructura clave para sostener la expansión de la actividad.

Brossier señaló que para que el potencial de inversión se materialice plenamente, será importante que el mercado comprenda con claridad los nuevos esquemas de participación para los proyectos.

Agregó que, si bien en 2025 hubo mucha incertidumbre, particularmente por el tema arancelario con EU, hubo sectores ganadores y, en este momento, los empresarios esperan una mayor claridad.

“Hubo mucho ruido y les fue bien. Ahora, están como cansados del ruido, como diciendo ‘ya vamos a hacerlo’, pero son decisiones grandes y está difícil ponerlas en blanco y negro. Pero sí noto más confianza y también que... si la lógica y el sentido común imperan, lo que vemos es que el acuerdo [sobre el T-MEC] va a ser favorable para México”, dijo.