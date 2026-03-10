Con la inversión y presencia de Fernando Chico Pardo al frente de su consejo de administración, Banamex buscará competir y ganar participación de mercado, al tiempo que proyecta crecer en crédito por arriba del promedio, afirma su director general, Manuel Romo.

En entrevista con EL UNIVERSAL previa a la edición 89 de la Convención Bancaria, que se llevará a cabo en Cancún del 18 al 20 de este mes, el directivo aseguró que, después de un año de su separación de Citi y con la entrada de nuevos inversionistas, el banco se prepara para reforzar su presencia y competir con los tres grandes jugadores que lo encabezan.

“Absolutamente, me veo ganándole al Top 3”, dijo Romo.

Explicó que la institución se centra en fortalecer su oferta digital, mejorar la experiencia del cliente y expandir el crédito en consumo, pequeñas y medianas empresas y banca empresarial.

Lee también Sheinbaum confirma asistencia a la 89 Convención Bancaria; encuentro será en Cancún

Señaló que el banco apostará por la digitalización y crecimiento del financiamiento, al tiempo que impulsará nuevas líneas de negocio, como la banca corporativa de inversión, segmento que dejó de operar tras su separación de Citi.

Romo destacó además que la compra de 24% de Banamex por inversionistas institucionales representó un voto de confianza tanto para la estrategia del banco como para el potencial del país. Agregó que refleja confianza en el proyecto de Banamex y en la administración del banco, cuya firma ocurrió el mismo día del operativo en que las fuerzas armadas abatieron a Nemesio El Mencho Oseguera.

“El gran mensaje que dio Banamex fue que, a pesar de momentos muy tristes en el país, anunciamos 2 mil 500 millones de dólares de inversión, una de las más importantes que ha habido por fondos profesionales, de muy largo plazo, muy sofisticados, creo que fue un voto de confianza al país”, dijo.

Lee también Venta del 24% de Banamex fue el día del operativo contra “El Mencho” y nadie dudó: Chico Pardo; destaca la confianza en México

Romo señaló que para acelerar el ritmo de inversión en México es necesario atender factores que den más certidumbre a los inversionistas, tanto en el ámbito local como internacional. Explicó que, además de los riesgos externos como la renegociación del T-MEC o la volatilidad en los mercados, existen elementos internos que los mercados siguen de cerca.

Entre los factores locales, el directivo mencionó la forma en que aterrizará la reforma judicial en términos operativos y de capacidad institucional, así como posibles reinterpretaciones de las regulaciones o leyes existentes.

“Hay que entender cómo va a aterrizar la reforma judicial en términos muy prácticos. Creemos que es importante evaluar reinterpretaciones a regulación y a leyes existentes. El tema de revisar la cosa juzgada nos parece que no abona a la certidumbre de los inversionistas”, dijo.

Lee también México conforma equipo para revisión del T-MEC; incluye a empresarios, sindicatos y académicos

Agregó que cuando se anuncien mecanismos de colaboración entre gobierno y el sector privado, deben de garantizarse los instrumentos de implementación y regulación para avanzar en los proyectos.

“Cuando se encuentran mecánicas de inversión público-privada, llámense como se llamen, debe ser una fórmula que interese y dé certidumbre al inversionista local y al gobierno, porque claramente hay una necesidad de inversión en energía, infraestructura, y eso trae empleo. Ese es el potencial del país”, dijo.

Romo enfatizó que la oferta pública inicial (OPI) de Banamex se mantiene prevista para 2027, por lo que durante este año ya no se contemplan nuevas ventas de participación, ya que el proceso actual requiere cumplir diversos pasos legales y regulatorios, además de permitir que los nuevos inversionistas se integren plenamente al consejo de administración y al seguimiento de la estrategia del banco.

Lee también Banxico estima que la OPI de Banamex se concretará hasta 2027; autoridad descarta impacto en la estabilidad financiera

Agregó que, una vez cumplida esa etapa, Citi evaluará cuál es el mecanismo más adecuado para continuar con la desinversión, incluida la posibilidad de realizar una OPI.

Precisó que una colocación en bolsa dependerá también de las condiciones del mercado en ese momento y de que exista el entorno adecuado para una emisión de la magnitud que implicaría Banamex.