La Secretaría de Economía, como cabeza de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá () dio a conocer la manera en que se conformó el equipo para la revisión de dicho tratado.

Por parte del sector público estará el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, la titular del INEGI, Graciela Márquez, así como el secretario de Economía, , entre otros.

Participarán también el sector obrero, 40 representaciones del sector privado y la academia, especialmente la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ebrard dijo que “una novedad, si se quiere, es que estamos integrando al sector académico de México, porque les vamos a consultar muchas cosas. ¿Por qué no? Se dedican a estudiar, analizar y son de libre pensamiento y es muy importante que nos den su opinión sobre diferentes cosas que estamos preguntando”, también se le consultará al INEGI y se pedirá información al Banco de México.

Por lo que en total el equipo se conformará por alrededor de 100 representantes del sector público y privado “que nos van a estar asistiendo durante todo el proceso” de revisión del T-MEC.

Durante el evento “Consultas públicas para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)", Ebrard explicó que van a estar “en contacto con todos los sectores que nos apoyaron. Hay 30 sectores, principalmente de la economía, que están involucrados. Pero lo haremos amplio y consultaremos si es necesario a quien quiera que sea necesario”.

Recordó que la primera ronda formal bilateral entre México y Estados Unidos se iniciará el 16 de marzo próximo en Washington, D.C., en donde se pondrán sobre la mesa 3 temas:

Disminuir la dependencia de insumos del exterior, en segundo lugar, las reglas de origen de los productos de América del Norte y seguridad económica.

Explicó que la seguridad económica y comercial tiene que ver con “qué es lo indispensable, qué es lo que necesitamos, porque el mundo al que vamos ya no es el que era, por las tensiones geopolíticas que hay y porque ya no tenemos una sola potencia hegemónica, sino que hay varias y en pugna”.

Sobre la fecha de negociación de la ronda bilateral con Canadá dijo que “vamos a dar a conocer ya próximamente la convocatoria a las empresas mexicanas para la visita que haremos a Canadá en el mes de mayo. La encabezaré por instrucciones de la Presidenta. Vamos a tener allá reuniones B2B entre las empresas de México y las empresas de Canadá… y con motivo de esa visita iniciaremos conversaciones con Canadá, el mes de mayo, primeros días de mayo. Ya les doy la fecha, nada más que me la confirme mi contraparte”.

