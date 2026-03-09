En el marco de la Primera Reunión y Asamblea General 2026 de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), Altagracia Gómez Sierra, Coordinadora del CADERR, encabezó la entrega de reconocimientos a 15 desarrolladores inmobiliarios que ya pusieron en operación los primeros 20 parques industriales de la meta de 100 comprometidos para impulsar el Plan México.

Estos 20 parques industriales representan una derrama económica superior a los 711 millones de dólares y una capacidad instalada de 3.5 millones de metros cuadrados disponibles para la edificación e instalación de naves industriales.

A poco más de 500 días del inicio del gobierno encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum, los miembros de la AMPIP lograron solventar varias trabas por parte del gobierno federal para desarrollar la infraestructura operativa necesaria para fortalecer la competitividad del país en los sectores de manufactura ligera y logística.

El compromiso de la AMPIP es proveer espacios de calidad para que las industrias de manufactura y logística del país puedan operar ininterrumpidamente con seguridad y eficiencia, como eslabones de las cadenas nacionales y globales de valor.

Los 15 desarrolladores inmobiliarios que han invertido en la urbanización de terrenos y la edificación de naves industriales para la puesta en marcha de estos 20 parques industriales hicieron mancuerna con las entidades de gobierno, a través del esfuerzo asociado representado por la AMPIP, en coordinación con el CADERR.

Se estima que cerca de 245 empresas operarán al interior de estos espacios, las cuales conllevan la creación de alrededor de 62 mil empleos directos, trabajando en espacios óptimos, seguros y confortables para la realización de sus actividades laborales.

Los 20 parques industriales en operación tienen al menos un inquilino operando en sus instalaciones, lo que da certeza a la utilidad de los espacios bajo una lógica de crecimiento y atracción de inversión acompañada de un mayor número de empresas operando.

Se espera que las empresas de manufactura, particularmente de manufactura avanzada de sectores como automotriz, aeroespacial, electrónico, dispositivos médicos y logística, ocupen estos espacios disponibles.

Los 20 parques industriales se localizan en estados clave como Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Jalisco y la Ciudad de México, entre otros.

Claudia Esteves, directora general de la AMPIP, destacó la importancia de la colaboración público-privada para alcanzar metas.

"La entrega de estos primeros 20 parques no es solo una cifra, es la prueba de que estamos trabajando en coordinación con el Gobierno de México para el desarrollo industrial y económico del país", indicó.

El Plan México tiene como objetivo apoyar el desarrollo de 100 parques industriales con el propósito de fortalecer la infraestructura productiva, atraer inversión nacional y extranjera, y consolidar nuevas oportunidades de desarrollo económico para el sector manufacturero y logístico.

