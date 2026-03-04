Más Información

Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión

"¿Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

Pluris, prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan consultas; la reforma electoral, en claves

Sheinbaum se reúne con empresarios en Palacio Nacional; dan seguimiento al Plan México

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

La presidenta sostuvo una reunión con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al llamado Plan México, encuentro al que asistieron integrantes de la iniciativa privada, entre ellos el empresario Carlos Slim.

A través de redes sociales, la mandataria federal informó sobre el encuentro con el organismo encargado de impulsar proyectos de inversión en el país.

“Tuvimos reunión con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México”, señaló.

El encuentro forma parte del mecanismo de diálogo permanente entre el gobierno federal y el sector empresarial para impulsar el crecimiento económico y fortalecer la llegada de capitales al país.

Como antecedente, el pasado 3 de diciembre la presidenta sostuvo una reunión privada en Palacio Nacional con empresarios de los principales consorcios del país y miembros de su gabinete, donde se abordaron temas económicos y se planteó la creación de un nuevo consejo enfocado en la promoción de inversiones.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, y la secretaria de Gobernación, ; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; así como Francisco Cervantes, expresidente del CCE, así como diversos empresarios.

