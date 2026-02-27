Desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha, en Sinaloa se han llevado a cabo 413 reuniones de mesas de paz estatal, 2 mil 456 regionales y una interestatal, lo que generó el alcance de 840 acuerdos en materia de gobernabilidad y seguridad, informó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob).

Además, se efectuaron 228 jornadas por la paz en los diferentes municipios de la entidad, en las que participaron más de 69 mil personas. El próximo mes de abril, dijo, se instalarán consejos de paz y justicia en los 20 municipios de la entidad.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de febrero desde Mazatlán, Sinaloa, la funcionaria indicó que, dado a la estrategia “Sí al desarme, sí a la paz”, en el estado se han canjeado por dinero en efectivo, mil 219 armas de fuego, entre las que destacan: 610 armas cortas, 528 armas largas y 81 granadas. Explicó que solo en el municipio de El Fuerte se recibieron 208 armas de fuego, municiones y explosivos con gran participación de la comunidad.

Canje de armas en México. Foto: Especial

“Así alejamos de los hogares el riesgo que representa mantener al alcance de los niños y jóvenes este tipo de artefactos. Además, se intercambiaron juguetes bélicos por juguetes didácticos para fomentar entre niñas y niños la resolución de conflictos con diálogo y entendimiento”, expresó.

La titular de la Segob también detalló que en coordinación con el gobierno estatal y municipal, se realizaron actividades deportivas, culturales y artísticas dirigidas a jóvenes. En comunidades rurales, campos agrícolas y planteles educativos de los 20 municipios del estado, se brindaron servicios, trámites y programas a jóvenes, niñas, niños y mujeres con apoyo de diferentes instancias.

Anunció que este año, en Culiacán y Mazatlán se llevarán a cabo las visitas casa por casa en colonias prioritarias y se organizarán ferias de paz con la participación de más de 50 dependencias.

Además, se pondrá en marcha el programa Jóvenes unen al Barrio y se llevará a cabo un concierto masivo como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, así como la presentación del Circuito Nacional de Orquestas Sinfónicas por la Paz. Por su parte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) inició el “Mundialito escolar” y “Tu escuela es tu cancha” en escuelas de Sinaloa.

SICT presenta avances en infraestructura en Sinaloa

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) (20/02/2026). Foto: Presidencia

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó avances en diversas obras en Sinaloa, como el “Mega Bachetón” con una inversión para 2026 de mil 271 millones de pesos.

Destacó trabajos en la ruta 15 y en la ruta 40, que es Tepic-Mazatlán; Los Mochis-Ciudad Obregón; y Culiacán- Guasave con una repavimentación de 326 kilómetros. El Bachillerato Tecnológico de Culiacán estará terminado en seis meses, afirmó.

Conagua destaca inversión hídrica en Sinaloa

Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentó avances en proyectos de infraestructura para el estado, como la inclusión de distritos de riego para utilizar el agua de manera más eficiente en el campo para elevar la producción de alimentos y ahorrar líquido para el consumo humano.

Indicó que la inversión en el estado es de 11 mil 200 millones de pesos: En 2025, este esfuerzo alcanzó una inversión de 643 millones que nos permitió realizar 475 obras de agua potable y drenaje en los 20 municipios de Sinaloa. Este año vamos a continuar con esta estrategia”.

El director de Conagua mencionó que suman casi 900 millones de pesos que van a ser utilizados en la consolidación de los proyectos Presa Picachos y Presa Santa María.

