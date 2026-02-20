La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que el gobierno federal ha reforzado la atención en las zonas con mayores índices delictivos en Guanajuato, como Celaya, León y Salamanca.

Lo anterior forma parte del primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad enfocado en atender las causas que originan la violencia.

Al presentar los avances, la funcionaria destacó que, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se determinó que Guanajuato sería una prioridad.

Lee también EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

Atienen zonas prioritarias de Guanjuato. Foto: Archivo Especial

“Las actividades realizadas como parte del primer eje rector de la estrategia nacional de Seguridad, que es atención a las causas que originan la violencia aquí en Guanajuato”, expuso.

Detalló que las mesas de paz sesionaron de manera itinerante en las 10 regiones de la entidad, con la coordinación de los tres órdenes de gobierno. En total se realizaron 346 sesiones de la mesa estatal, una interestatal, dos interregionales y 3 mil 441 regionales, donde se alcanzaron 730 acuerdos. Las reuniones fueron encabezadas por la gobernadora Libia Denis García Muñoz Ledo.

Realizan 273 Jornadas por la Paz en Guanajuato

Rodríguez Velázquez informó que se crearon 273 Jornadas por la Paz y que este mes se instalarán los consejos de paz y justicia cívica. A través de estas acciones se promovieron actividades deportivas, culturales y artísticas en municipios con alta incidencia delictiva como Celaya, León y Salamanca.

En total, se brindaron 503 mil 21 servicios y trámites, como actas de nacimiento y la Clave Única de Población (CURP), además de otras gestiones. Se visitaron 84 colonias con 46 mil 120 recorridos casa por casa, se instalaron 77 comités de paz, se realizaron 108 ferias y se recuperaron 45 espacios públicos.

En Celaya se otorgaron 198 mil 247 servicios, con visitas en 36 colonias, la instalación de 34 comités de paz y la realización de 46 ferias; además, se recuperaron 19 espacios públicos. En León se brindaron 154 mil 453 servicios, se visitaron 20 mil 486 domicilios en 23 colonias y se recuperaron 14 espacios. En Salamanca se ofrecieron 143 mil servicios y trámites, se atendieron 25 colonias y se rescataron 12 espacios públicos.

Lee también Fuerzas federales y estatales capturan a líder de "Los Marros" por masacre en Salamanca, Guanajuato; suman 6 detenidos por el caso

“Juntos recuperamos parques, canchas y áreas públicas”, señaló la titular de Gobernación, quien agradeció a la población por abrir las puertas de sus hogares y participar en las ferias de paz.

También destacó la colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encabezada por Edna Vega Rangel, que realizó nueve obras con participación vecinal.

En coordinación con el DIF Nacional, anunció que la próxima semana iniciarán visitas casa por casa en la colonia San Miguelito, en Irapuato, donde también se llevará a cabo una feria de paz.

Asimismo, subrayó la estrategia “Sí al desarme, sí a la paz”, implementada con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica. De octubre de 2024 al 11 de febrero de 2026, vecinos de siete municipios intercambiaron de forma anónima 352 armas de fuego por dinero en efectivo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr