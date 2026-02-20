Más Información

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó una reducción del 65% en los homicidios dolosos en , de septiembre de 2025 a enero de 2026.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes 20 de febrero en la XII región militar de , Figueroa detalló que desde el inicio de la actual administración, los homicidios dolosos pasaron de 12.71 a 4.45 diarios, siendo enero de 2026 el más bajo de los últimos 17 meses.

Destacó Figueroa que esta disminución también tiene que ver con detenciones relevantes en la entidad gobernada por Acción Nacional.

Lee también

Indicó una reducción en los delitos de alto impacto de 35%, de septiembre de 2024 a enero de 2026.

Destacó que el feminicidio se redujo en 50%; la extorsión, 31% y cero secuestros.

Los delitos que presentan incrementos, robo a transeúnte con violencia subió 18.5% y robo a casa habitación con violencia subió 30.8%.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]