Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó una reducción del 65% en los homicidios dolosos en Guanajuato, de septiembre de 2025 a enero de 2026.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 20 de febrero en la XII región militar de Irapuato, Figueroa detalló que desde el inicio de la actual administración, los homicidios dolosos pasaron de 12.71 a 4.45 diarios, siendo enero de 2026 el más bajo de los últimos 17 meses.

Destacó Figueroa que esta disminución también tiene que ver con detenciones relevantes en la entidad gobernada por Acción Nacional.

Indicó una reducción en los delitos de alto impacto de 35%, de septiembre de 2024 a enero de 2026.

Destacó que el feminicidio se redujo en 50%; la extorsión, 31% y cero secuestros.

Los delitos que presentan incrementos, robo a transeúnte con violencia subió 18.5% y robo a casa habitación con violencia subió 30.8%.

