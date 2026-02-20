Más Información

No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

León.— La que alcanza a la niñez en diversas regiones del país “es lo peor que puede haber”, pues los ya no respetan códigos, señaló el especialista en seguridad pública, David Saucedo.

El experto describió tres hipótesis sobre esta violencia.

Explicó que, en ocasiones, los menores son víctimas de daño colateral, en otras porque son reclutados por el crimen organizado, y en otros casos son tácticas para calentar la plaza a un grupo rival, “con un acto verdaderamente atroz”.

En el primer supuesto, las infancias no son el blanco, no son el objetivo de estos ataques, “ni en San Pancho [San Francisco del Rincón] ni en Acapulco”; más bien fue lo que se le llama “daño colateral”.

Lee también

Señaló que antes los grupos criminales tenían códigos de no atacar mujeres, niños y personas de la tercera edad, “pero vemos que eso ya no lo respetan”.

La segunda hipótesis es el ataque focalizado contra menores que pudieran haber estado vinculados a actividad delictiva y grupos criminales toman la determinación de darles el tratamiento como si fueran adultos, es decir, “aplicar esta estrategia de exterminio”.

La tercera vertiente, “que es todavía peor, por si pudiera haber algo peor todavía, es que se trate de actos de narcoterrorismo”, como “calentar la plaza” al grupo rival.

Durante 2025, en el país se registraron 609 homicidios con arma de fuego de menores de entre 0 y 17 años, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Los estados con más casos fueron Guanajuato, con 90; Michoacán, con 64, y Sinaloa, con 55.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]