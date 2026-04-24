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Por segunda semana consecutiva, los consumidores de la no tendrán subsidio, mientras que será mayor para la Magna y menor para el diésel.

La (SHCP), dio a conocer los porcentajes, los montos del estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) para los combustibles automotrices vigentes para la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2026.

En una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), indicó que a partir de este sábado el estímulo fiscal para los consumidores de gasolina regular o será de 15.68% equivalente a 1.05 pesos que pondrá el gobierno federal.

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Significa un incremento respecto a la semana previa cuando fue de 11.67%.

Así, los consumidores de la más popular pagarán una cuota del IEPS reducida de 5.6496 pesos por cada litro que carguen en las estaciones de servicio.

Cabe recordar que la Magna tiene un precio máximo de 24 pesos por litro como parte del acuerdo voluntario que mantienen desde hace un año los gasolineros con la actual administración de la presidenta .

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Para el caso del diésel, se mantiene el estímulo fiscal para los autotransportistas, aunque baja en comparación a la semana que está por terminar al pasar de 43.17% a 33.22% equiparable a 2.4458 pesos.

Considerando el subsidio, la cuota del gravamen se reduce a 4.9176 pesos por cada litro que adquieran.

Además, el pasado 21 de abril el y el sector gasolinero acordaron continuar y redoblar los esfuerzos para mantener el precio del diésel por debajo de los 28 pesos por litro.

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En cambio, para los automovilistas que usan la gasolina roja o Premium, el estímulo fiscal será de 0%, con lo cual pagarán la cuota completa del IEPS de 5.6579 pesos por cada litro.

Es decir, que no tendrán subsidio que otorga el gobierno federal a través del IEPS para suavizar el aumento del cuando suben los petroprecios en los mercados internacionales.

El IEPS, es uno de los elementos que se toman en cuenta para determinar el precio final al consumidor, pues también influyen otros costos operativos para los empresarios como el transporte y almacenamiento.

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gs/ss

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