Ante la situación en Medio Oriente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la gasolina magna se encuentra en 24 pesos por litro y se tiene que seguir subsidiando el precio del combustible.

“Disminuimos el impuesto del IEPS para que se quede en 24 pesos y tenemos que seguirlo haciendo, porque la estimación era que el barril de petróleo iba a estar sobre 60, del presupuesto de egresos de la federación, que se presentó y que fue aprobado por el Congreso.

“Entonces tenemos que seguir subsidiando el precio de la gasolina, igual que el del diésel”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 8 de abril en Palacio Nacional.

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“Queremos todavía bajar más el precio del diésel y ahora que bajó el barril de petróleo, estamos en mejores condiciones para que los gasolineros le bajen al diésel. Entonces, nosotros seguimos cuidando la economía de las familias mexicanas, eso es lo más importante”, agregó.

“Y la (gasolina) roja, dicen algunos”, se le comentó en el Salón Tesorería.

“Bueno, pueden cargar magna”, respondió.

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