Frankfurt. El grupo de aerolíneas Lufthansa cancelará 20 mil vuelos de corta distancia hasta octubre para ahorrar combustible ante la escasez y su fuerte encarecimiento tras el estallido de la guerra en Irán.

En tanto, la Comisión Europea presentó una serie de recomendaciones en materia de energía ante el alza de los precios, incluyendo la posibilidad de que los Estados miembros de la UE puedan compartir queroseno.

Lufthansa informó la pasada noche en un comunicado que los 20 mil vuelos cancelados corresponden a una reducción del 1% de la capacidad de transporte de pasajeros en verano y a un ahorro de unas 40 mil toneladas de queroseno, cuyo precio se ha duplicado desde el comienzo de la guerra en Irán.

La mayoría de los vuelos son de la aerolínea regional Cityline, que ha dejado de volar.

Lufthansa dijo que los vuelos cancelados son rutas no rentables desde los aeropuertos de Frankfurt y Munich.

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Al mismo tiempo, el grupo de aerolíneas, al que pertenecen Lufthansa, la austríaca Austrian Airlines, la suiza Swiss, Brussels Airlines, Eurowings y la italiana ITA Airways, va a expandir rutas en Zúrich, Viena y Bruselas.

Lufthansa dijo que el suministro de combustible para el grupo de aerolíneas está asegurado para las próximas semanas y espera un suministro de combustible estable para poder operar los vuelos programados para el verano.

El grupo de aerolíneas quiere optimizar en verano su oferta de vuelos en los aeropuertos de Frankfurt, Munich, Zúrich, Viena, Bruselas y Roma.

Hasta finales de mayo Lufthansa va a cancelar 120 vuelos y ya ha informado a los pasajeros afectados.

Por ejemplo, serán cancelados temporalmente los vuelos desde Frankfurt a las ciudades polacas de Bidgostia (norte) y Resovia (sureste), y a la noruega de Stavanger (sudoeste).

Otras 10 conexiones aéreas dentro del grupo serán operadas desde otros aeropuertos.

Lufthansa va a revisar la planificación a medio plazo de sus rutas de vuelos para los próximos meses e informará de ello a finales de abril o principios de mayo.

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Compartan: Comisión Europea

En un comunicado, la Comisión Europea señaló que "coordinará con los Estados miembros, los proveedores de combustible y el sector de la aviación el abastecimiento alternativo de queroseno y propondrá medidas para optimizar su distribución entre los Estados miembros con el fin de garantizar su disponibilidad en todas las regiones y aeropuertos".

Por ahora se trata sólo de una idea sin aplicación directa, pues Bruselas señala que "reforzará la coordinación europea para optimizar la distribución de combustible entre los Estados miembros".

"Estamos preparados para emprender más acciones si la situación empeora", dijo en una rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

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El Ejecutivo comunitario sí es más explícito al anunciar que quiere crear un Observatorio de Combustible para tener una fotografía más clara de la situación en los Veintisiete.

"Se establecerá para seguir la producción, importaciones, exportaciones y niveles de reservas de combustibles de transporte en la UE. Esto permitirá identificar rápidamente posibles escaseces y, en caso de liberación de reservas de emergencia, orientar medidas específicas para mantener un reparto equilibrado del combustible", indica el Ejecutivo.

El comisario europeo de Emergía y Vivienda, Dan Jorgensen, recordó hoy que "hay estimaciones que apuntan a que en cuatro o cinco semanas podríamos tener un problema de escasez".

"Por eso hemos dicho que pondremos en marcha un observatorio para disponer de toda la información. Sabemos que nuestras economías dependen de nuestra capacidad de volar; mucha gente se va de vacaciones en verano y muchas ciudades y regiones dependen del turismo", declaró.

Aunque existe una obligación legal de que cada país tenga reservas de petróleo para 90 días, son los Estados miembros los que deciden qué proporción destinan a crudo o a productos refinados, como el queroseno, y la Comisión no conoce necesariamente los detalles.

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"Hoy no tenemos total claridad", explican fuentes europeas, que añaden que la Comisión sí ha detectado que las capacidades de refino en la UE han caído en los últimos años y están muy concentradas en algunos países.

La Unión Europea tiene capacidad para refinar el 70% del queroseno que consume, pero parte se exporta, de forma que los Veintisiete compran fuera el 40% del combustible que usan sus aviones y la mitad, es decir, el 20% del total, pasa por Ormuz.

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