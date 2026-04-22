Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Irán abrió fuego este miércoles contra tres buques en el estrecho de Ormuz e incautó de dos de ellos, lo que intensificó su asalto a la navegación en la vía fluvial crucial para los suministros energéticos globales un día después de que el presidente Donald Trump extendió un alto el fuego mientras mantenía un bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Medios iraníes dijeron que la Guardia Revolucionaria, de carácter paramilitar, estaba llevando los dos buques a Irán después de incautarlos en el estrecho, por el que transita el 20% del petróleo del mundo en tiempos de paz. El enfrentamiento por el cierre del estrecho por parte de Irán y el bloqueo estadounidense planteó dudas sobre cuándo —o si— se reanudarían las conversaciones para poner fin a la crisis.

Ya el conflicto ha hecho que los precios de la gasolina se disparen mucho más allá de la región y ha elevado el costo de los alimentos y de una amplia gama de otros productos. Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, más graves y generalizados serán los efectos —y más tiempo tardará la economía en recuperarse.

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El comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jorgensen, advirtió de un impacto duradero para los consumidores y las empresas, comparando la situación con otras grandes crisis energéticas de los últimos medio siglo. Dijo que la guerra le cuesta a Europa alrededor de 500 millones de euros (600 millones de dólares) cada día.

Irán mantiene postura dura frente a EU

Los líderes de Irán parecen dispuestos a negociar con más dureza con los enviados estadounidenses después de que Trump dijera que Estados Unidos extendería indefinidamente el alto el fuego que debía expirar el miércoles, mientras Washington espera una nueva propuesta de Teherán.

Medios iraníes dijeron que el MSC Francesca y el Epaminodes estaban siendo escoltados a Irán. No fue posible contactar de inmediato a los propietarios de los buques para obtener comentarios. Estados Unidos había incautado anteriormente dos buques iraníes mientras las conversaciones de alto el fuego debían celebrarse en Paquistán.

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La Guardia Revolucionaria atacó un tercer buque, identificado como el Euphoria, que dijeron que había quedado “varado” en la costa iraní, sin dar más detalles.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) del ejército británico también informó de los ataques, diciendo que una lancha cañonera de la Guardia Revolucionaria abrió fuego contra un buque portacontenedores y “causó graves daños al puente”. Un segundo buque de carga fue atacado a tiros horas después, sin informe de daños, aunque el buque quedó entonces detenido en el agua. No se reportaron heridos entre la tripulación de ninguno de los dos buques.

Ha habido más de 30 ataques contra buques en Medio Oriente desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero con un ataque sorpresa contra Irán. Antes de eso, el estrecho estaba abierto a todo el tráfico.

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No está claro cuándo se reanudarán las conversaciones.

La capacidad de Irán para restringir el tráfico a través del estrecho (que conduce del golfo Pérsico a los océanos abiertos) ha demostrado ser una importante ventaja estratégica.

Aunque el alto el fuego significa que los ataques aéreos estadounidenses e israelíes se han detenido en Irán) y los misiles de Teherán ya no apuntan a Israel y a Medio Oriente en general) , los ataques en el estrecho y las anteriores interdicciones estadounidenses de buques iraníes muestran que la amenaza marítima se mantiene.

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Sin ningún acuerdo diplomático, esos ataques probablemente disuadirán a los buques incluso de intentar pasar por la ruta, y restringir aún más los suministros energéticos globales. Los ataques del miércoles hicieron que el crudo Brent, el estándar internacional, se disparara a casi 100 dólares por barril, más de un 35% por encima de su precio cuando comenzó la guerra.

La noche anterior, partidarios de línea dura de la teocracia iraní realizaron concentraciones en las que la Guardia exhibió misiles y lanzadores una señal de desafío a Israel y a Estados Unidos, que dedicaron gran parte de su campaña de ataques aéreos a destruir el arsenal de misiles balísticos del país.

Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión iraní en Egipto, dijo a The Associated Press que ninguna delegación iría a Paquistán hasta que Estados Unidos levante su bloqueo.

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Dos funcionarios paquistaníes dijeron a la AP que Islamabad aún está esperando noticias de Teherán sobre cuándo enviará una delegación. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

En la capital iraní, Teherán, muchos se preguntaban si el alto el fuego se mantendría.

“Deberíamos saber dónde estamos parados. ¿Va a ser un alto el fuego, paz o la guerra va a continuar?”, dijo Mashallah Mohammad Sadegh, de 59 años. “Como están las cosas actualmente, uno no sabe qué hacer”.

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