La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene un alto al fuego indefinido después de que el presidente Donald Trump dio marcha atrás a su anuncio de que no prorrogaría la tregua para dar tiempo a la negociación.

A su vez, Irán afirmó que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos solo cuando se den las “condiciones necesarias y razonables”, y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

La acusaciones de violación del cese al fue continúan entre ambos bandos y mientras Trump anunció un alto el fuego indefinido el régimen iraní afirma que sus acciones han sido en “legítima defensa frente a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista".

Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

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Mundo 08:39 AM Irán intensifica la represión con arrestos y ejecuciones durante la guerra Irán ha intensificado la represión durante la guerra y la posterior tregua con Estados Unidos, con una oleada de ejecuciones y arrestos, denuncian los activistas, que piden que se incluyan los derechos humanos en las negociaciones.

La tregua de dos semanas que el presidente estadounidense Donald Trump ha prolongado indefinidamente para favorecer el diálogo no ha supuesto ningún respiro en la represión.

Casi a diario el régimen de los ayatolás lleva a cabo ejecuciones en la horca de condenados considerados presos políticos y personas detenidas a veces simplemente por haber enviado vídeos a un medio de comunicación en el extranjero.



Mundo 08:36 AM Bombardeos dejan fuera de servicio una quinta parte de la flota de pasajeros de Irán Alrededor del 20% de la flota de 130 aviones de pasajeros de Irán se encuentra fuera de servicio debido a los daños sufridos por bombardeos israelí-estadounidenses durante la guerra, que también afectaron a aeropuertos, radares y sistemas de navegación, informaron este miércoles las autoridades de la Aviación Civil.

“Estamos evaluando los daños a la flota, pero menos del 20 % de la flota activa del país ha quedado completamente fuera de servicio. 15 aviones fueron alcanzados directamente por misiles”, afirmó el subdirector de la Aviación Civil, Hamidreza Sanaei, según informó la agencia ISNA.

Antes de la guerra, que comenzó el 28 de febrero, Irán contaba con unos 130 aviones de pasajeros operativos, según dijo el mismo Sanaei la semana pasada, por lo que el 20 % de la flota representa unas 26 aeronaves, lo que supone un golpe significativo para la conectividad aérea del país.



Mundo 08:04 AM AIE confía en que habrá respuesta similar a la crisis de fósiles actual como en años 1970 El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, se mostró confiado en que los gobiernos responderán de manera decidida a la actual crisis de combustibles fósiles causada por la guerra en Irán, similar a como respondieron a las anteriores tres, especialmente tras las crisis de la década de 1970.

Durante el segmento de alto nivel del 17º Diálogo sobre el Clima de Petersberg, Birol reiteró que se está "enfrentando la mayor crisis energética de la historia" por la guerra que EU e Israel lanzaron contra Irán y que se amplió a los países del golfo Pérsico y derivó en el bloqueo de Ormuz, por el que pasaba una cuarta parte del crudo mundial antes del conflicto.

El economista y experto en energía turco recordó que ha habido tres crisis anteriores en los últimos 50 años: las crisis del petróleo de 1973 y 1979 y, hace cuatro años, la crisis del gas natural por la guerra de Rusia contra Ucrania.



Mundo 08:01 AM Macron anuncia la muerte de un segundo casco azul herido en Líbano El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el fallecimiento de un segundo casco azul francés de la fuerza de la ONU en Líbano (FINUL) que había resultado herido de gravedad en el incidente en el que murió en el acto un primer soldado, una emboscada que París atribuye a Hezbolá.



Mundo 07:14 AM Irán afirma que volverá a negociar con EU cuando se den las condiciones necesarias Irán afirmó este miércoles que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las “condiciones necesarias y razonables” y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

Así respondió el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la pregunta de si Teherán se reunirá de nuevo con Estados Unidos para negociar un fin a la guerra tras la incertidumbre de los últimos días acerca de una reunión hoy en Paquistán que no llegó a celebrarse. Irán abrió fuego el miércoles contra tres buques en el estrecho de Ormuz, lo que intensificó su asalto a la navegación en la vía fluvial crucial para los suministros energéticos globales y complicó los esfuerzos ya endebles para reunir a Estados Unidos e Irán para conversaciones para poner fin a la guerra.

Los ataques fueron llevados a cabo por la Guardia Revolucionaria, según medios iraníes, que informaron que la fuerza incautó dos de los buques y los estaba llevando a Irán.





Mundo 07:14 AM Guardianes de la Revolución interceptan buques portacontenedores Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron el miércoles que sus fuerzas navales interceptaron dos buques portacontenedores que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, a pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump extendió indefinidamente el alto al fuego para dar más tiempo a las negociaciones de paz.

Dos organismos de vigilancia de la seguridad marítima con sede en el Reino Unido confirmaron que tres buques comerciales reportaron incidentes con lanchas patrulleras en el estratégico paso, cuyo control se disputan las fuerzas estadounidenses e iraníes.





Mundo 07:13 AM Israel intercepta un dron lanzado por Hezbolá hacia sus tropas en el sur de Líbano Un dron del grupo armado libanés Hezbolá fue interceptado este miércoles por la Fuerza Aérea de Israel tras ser lanzado hacia posiciones militares israelíes en el sur de Líbano, sin que llegara a cruzar la frontera ni se registraran víctimas, según informó el propio Ejército.

De acuerdo con un comunicado castrense, el aparato no tripulado fue dirigido hacia efectivos desplegados en territorio libanés, y fue "detectado e interceptado" antes de entrar en espacio aéreo israelí. El Ejército indicó que no se activaron sirenas de alerta en territorio israelí al no producirse incursión, conforme a los protocolos establecidos





Mundo 07:12 AM Sube la inflación en Reino Unido por alza de la gasolina tras guerra con Irán La inflación en el Reino Unido subió en marzo tras un fuerte salto de los precios de la gasolina a raíz de la interrupción del suministro energético provocada por la guerra con Irán, mostraron el miércoles cifras oficiales.

La tasa anual de inflación de los precios al consumidor aumentó a un máximo de tres meses de 3,3%, desde el 3% del mes anterior, según la Oficina Nacional de Estadísticas. El incremento estuvo en línea con las expectativas del mercado.





Mundo 07:12 AM La UE pide acelerar su salida de las energías fósiles tras la crisis por la guerra en Medio Oriente La crisis energética provocada por la guerra en Medio Oriente debe llevar a la UE a acelerar su salida de las energías fósiles, defendió la Comisión el miércoles, advirtiendo del riesgo de perturbaciones durante "los próximos años".

Esta crisis es "probablemente tan grave" como las provocadas por el impacto petrolero de 1973 y la invasión rusa de Ucrania en 2022, "combinados", advirtió el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen.





Mundo 07:11 AM Guerra de Irán podría encarecer productos derivados del petróleo, de ropa a crayones Podría ser difícil imaginar que la guerra con Irán pese sobre juguetes de felpa con nombres como Snuggle Glove, Bizzikins y Wobblies, pero ni siquiera los muñecos suaves son inmunes cuando se restringen los envíos de petróleo desde Medio Oriente.





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ss/mcc