Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer su decisión de extender indefinidamente el alto el fuego con Irán, a la espera de que “concluyan” conversaciones de paz entre ambos países, que por el momento están en pausa.

El anuncio pareció aliviar los temores de que los combates, que habían sacudido los mercados energéticos y la economía global, se reanuden de inmediato.

Paquistán planeaba albergar una segunda ronda de conversaciones, pero la Casa Blanca puso en pausa el viaje del vicepresidente JD Vance a Islamabad. Tampoco Irán había mandado delegación a Islamabad.

Trump anunció la extensión de la tregua en una publicación en Truth Social, en la que dijo que el ejército estadounidense “permanecerá listo y capaz, y por lo tanto, extenderé el alto el fuego hasta que presente su propuesta y las discusiones concluyan, de una forma u otra”.

Sin embargo, aclaró que EU continuaría con su bloqueo de los puertos iraníes. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, este bloqueo provocará “pronto” el colapso iraní. “En cuestión de días, los almacenes de la Isla de Kharg estarán llenos y los frágiles pozos petroleros iraníes quedarán cerrados”, publicó en X.

Los líderes paquistaníes, incluido el primer ministro Shehbaz Sharif, trabajaron intensamente hasta tarde el martes para que ambas partes aceptaran una segunda ronda de conversaciones de alto el fuego. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo a la televisión estatal iraní que no había “ninguna decisión final” sobre si aceptar más conversaciones debido a “acciones inaceptables” por parte de EU, aparentemente en referencia a su reciente bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Sharif agradeció a Trump la extensión de la tregua. “Espero que ambas partes continúen respetando el cese el fuego y puedan concluir un Acuerdo de Paz integral en una segunda ronda de diálogos programada en Islamabad para un fin permanente del conflicto”, señaló el primer ministro en X.

Seyed Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, afirmó que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes “es un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego”.

En una publicación en X, señaló que “atacar un buque mercante y tomar como rehenes a su tripulación constituye una violación aún mayor”, luego de que, el domingo, Estados Unidos interceptó un buque de carga con bandera iraní en el golfo como parte de su bloqueo naval. Araghchi advirtió que Irán sabe “cómo defender sus intereses y cómo resistirse a la intimidación”.

Antes de anunciar la extensión del alto el fuego, Trump había advertido que “muchas bombas... comenzarán a estallar” si no había un acuerdo antes de que expirara la tregua, mientras que el principal negociador de Irán dijo que Teherán tiene “nuevas cartas en el campo de batalla” que aún no se han revelado.

Además, los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron con destruir la producción de petróleo de los países del golfo si recibe ataques lanzados desde sus territorios. “Los vecinos del sur deben saber que, si su geografía y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos para atacar a la nación iraní, deberán despedirse de la producción de petróleo en Medio Oriente”, declaró el comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes, Majid Musavi, citado por la agencia de noticias Fars.

“Un paso importante”

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, calificó como “un paso importante hacia la desescalada” y hacia “la creación de un espacio crucial para la diplomacia y el fomento de la confianza entre Irán y Estados Unidos”, la decisión de Trump de extender el alto el fuego.

Guterres pidió a todas las partes “aprovechar este impulso” y “abstenerse” de acciones que puedan socavar el alto el fuego.

Hezbolá ataca en Israel

En tanto, la otra tregua en la región, entre Israel y Líbano, se tambaleaba, en medio de acusaciones cruzadas de violación de cese el fuego.

El movimiento chiita proiraní Hezbolá, con sede en Líbano, afirmó que lanzó un ataque contra el norte de Israel, en represalia por lo que calificó de violaciones israelíes de un alto el fuego de 10 días.

El ejército israelí afirmó que atacó un lanzacohetes de Hezbolá después de que el movimiento islamista disparara contra sus tropas desplegadas en el sur del Líbano. Además, interceptó un dron lanzado desde el país vecino.

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