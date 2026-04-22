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El grupo británico de productos de higiene y salud Reckitt Benckiser, empresa matriz de la marca de preservativos Durex, advirtió el miércoles que el encarecimiento de los hidrocarburos por la en podría costarle hasta 150 millones de libras (190 millones de dólares).

"Un escenario con un precio del de 110 dólares por barril durante el resto del año 2026 supondría un impacto bruto de aproximadamente 130 a 150 millones de libras" en sus costes de producción anuales, señaló en un comunicado el grupo, casa matriz también de marcas como Harpic o Nurofen.

Estas previsiones se publicaron pocas horas después de que el director de Karex, gigante malasio de los (que suministra, entre otros, a Durex), declarase a Bloomberg que habría subidas de precios de cerca del 30% debido a la desestabilización de las y al aumento de los costes por el conflicto.

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"Es claramente uno de los mayores ajustes de precios en mucho tiempo", reconoció el director general de Karex, Goh Miah Kiat.

Foto: iStock
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Reckitt Benckiser indicó que "si los precios de las materias primas se mantienen en niveles muy elevados durante todo el año", acabarán repercutiendo en los presupuestos de los hogares y, por tanto, en la .

Reckitt publicó el miércoles una caída de su cifra de negocios de casi el 12% en el primer trimestre, relacionada en particular con los efectos contables de la venta el año pasado de su división de productos de limpieza (Air Wick, Calgon, Cillit Bang).

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Durex se vio afectada, en particular, por "la introducción del sobre los preservativos en China al inicio del trimestre", lo que lastró la demanda, precisó el grupo.

La cifra de negocios también se vio perjudicada por un número de casos de resfriados y gripes inferior a lo habitual durante la temporada invernal, lo que se tradujo en menores ventas de sus medicamentos sin receta.

"El choque de los precios de la energía provocado por los acontecimientos en Medio Oriente debería pesar sobre la demanda de los y aumentar los costes, comprometiendo los avances logrados en el control más estricto de las finanzas" del grupo en los últimos años, según Russ Mould, analista de AJ Bell.

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Las acciones de Reckitt en la Bolsa de cayeron alrededor de un 5% el miércoles.

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ss

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