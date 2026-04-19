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El ejército iraní prometió una respuesta rápida a la incautación de buque iraní por parte de Estados Unidos. Según los medios estatales iraníes, sus fuerzas armadas han prometido una respuesta rápida a la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero con bandera iraní en el golfo de Omán.
El cuartel general militar afirmó que el ataque y el posterior abordaje del barco por parte de las fuerzas estadounidenses constituían una violación del alto el fuego y lo denunció como piratería, según informó la emisora estatal iraní.
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Estados Unidos afirma que disparó contra el barco y lo incautó porque había cruzado la línea de bloqueo tras ignorar múltiples advertencias.
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desa/rmlgv
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