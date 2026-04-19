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El aseguró que la tregua anunciada en Líbano es "motivo de esperanza y alivio" y deseó que se trabaje en para que el cese de las hostilidades se vuelva permanente, durante el rezo del Regina Coeli en la misa que celebró en el barrio de Kimbala, en Luanda.

Durante su mensaje antes del rezo, el papa además lamentó "profundamente" la intensificación de los ataques contra y que afectan a la población civil y manifestó su cercanía y sus oraciones "por todo el pueblo ucraniano".

"Renuevo el llamamiento para que las armas callen y se siga el camino del diálogo", exclamó ante los cerca 100 mil fieles que se congregaron en la misa de este domingo.

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Afirmó que la tregua anunciada en Líbano "es motivo de esperanza" y "representa un brote de alivio para el pueblo libanés".

Y animó a quienes están trabajando por una solución diplomática "a proseguir los diálogos de paz, para hacer permanente el cese de las hostilidades en todo ".

"Cristo ha vencido a la muerte, y es con esta certeza que todos nosotros, unidos a Él y en Él como un solo cuerpo, hoy y cada día nos comprometemos a hacer crecer a nuestro alrededor los frutos de la Pascua, que son el amor, la verdadera justicia y la paz, más allá de todo obstáculo y dificultad", dijo en su rezo.

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El informó este sábado de nuevos bombardeos en el sur de Líbano, pese al alto el fuego vigente, al asegurar que actuó en "legítima defensa" contra una supuesta célula de Hezbolá detectada en las proximidades de sus tropas desplegadas en la zona.

Este mensaje llegó después de que el presidente de Estados Unidos, , afirmara que Washington ha prohibido a bombardear Líbano como parte del alto el fuego.

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