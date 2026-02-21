El ejército israelí se mantiene en "alerta defensiva" sobre Irán, aunque por el momento no hubo cambios en sus directrices de seguridad para la población, dijo un portavoz de esa fuerza armada.

"Estamos siguiendo de cerca los desarrollos regionales y estamos al tanto del discurso público sobre Irán. El ejército israelí está en alerta defensiva", dijo en un video el portavoz del ejército, el general de brigada Effie Defrin, quien añadió que por el momento "no hay ningún cambio en las instrucciones".

