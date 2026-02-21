Más Información
Venezuela anuncia las primeras excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía; 379 personas serán liberadas
Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"
"Lo hice por mí y por todas las mujeres a las que ha agredido"; Grecia Quiroz responde a señalamientos de Noroña
Sheinbaum se une al reto "six-seven" en León; convive con estudiantes entre corazones y canciones de TikTok
El ejército israelí se mantiene en "alerta defensiva" sobre Irán, aunque por el momento no hubo cambios en sus directrices de seguridad para la población, dijo un portavoz de esa fuerza armada.
"Estamos siguiendo de cerca los desarrollos regionales y estamos al tanto del discurso público sobre Irán. El ejército israelí está en alerta defensiva", dijo en un video el portavoz del ejército, el general de brigada Effie Defrin, quien añadió que por el momento "no hay ningún cambio en las instrucciones".
Trump dice que "contempla" un ataque limitado contra Irán si no llega acuerdo nuclear; "lo estoy considerando"
