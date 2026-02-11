Más Información

Fallas de comunicación y pruebas relacionadas con drones, detrás del cierre del espacio aéreo en El Paso, reportan

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

Tren Interoceánico: No se encuentra problema en la vía, dice Sheinbaum; garantiza transparencia en información sobre mantenimiento

Sheinbaum reacciona a cierre de espacio aéreo en El Paso, Texas; no hay información de que sea por uso de drones de cárteles, afirma

Sarampión en México: Lanzan plataforma para ubicar centros de vacunación; van por recuperar las coberturas

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Integrantes del Gabinete de Seguridad viajan a Washington D.C.; se reunirán con el Comando Norte: Sheinbaum

Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad

Fiscalía de la CDMX evalúa a 2 mil 555 agentes de la PDI; renovarán Certificado Único Policial en 2026

Clausuran negocios de scooters en el Centro Histórico; Canaco CDMX respalda operativos contra productos asiáticos

Washington.- Durante su visita oficial a Washington, el primer ministro de , Benjamín Netanyahu, firmó su adhesión a la Junta de la Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Netanyahu rubricó el documento durante una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blair, la residencia oficial en la que se hospeda, antes de acudir a la Casa Blanca para reunirse con Trump.

La Junta de la Paz es un organismo internacional presidido de forma vitalicia por Trump que fue creado para supervisar el plan de paz en la y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.

Lee también

Gobiernos aliados de Trump, como el de Argentina, se han sumado a la Junta de la Paz, mientras que otros países, entre ellos los europeos, han visto con suspicacia la creación de este organismo por considerarlo una posible amenaza al papel de la ONU.

Netanyahu se reúne con Trump previo a negociaciones de acuerdo nuclear EU-Irán

Netanyahu llegó el martes a Washington para su séptima visita oficial a Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump, un viaje centrado en las negociaciones para un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán.

Israel exige que Irán no solo acceda a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y ponga fin a cualquier apoyo a milicias en la región, como Hezbolá.

Lee también

Irán rechaza estas exigencias y afirma que solo está dispuesto a aceptar ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales.

Las negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán se reanudaron la semana pasada, en la primera reunión desde la guerra de los doce días que tuvo lugar en junio del año pasado entre Irán e Israel, en la que Washington participó mediante el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

El diálogo se produce tras las amenazas de Trump de intervenir militarmente en el país persa si no se alcanza un acuerdo, acompañadas del despliegue en aguas cercanas a Irán de una flota encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln.

