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El papa León XIV indicó ayer que “no me interesa en absoluto” debatir con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la guerra con Irán, pero que seguirá predicando el mensaje evangélico de paz. “Ha habido una cierta narrativa que no ha sido exacta en todos sus aspectos, pero debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí”, señaló. “Gran parte de lo que se ha escrito desde entonces ha sido más comentario sobre comentario, tratando de interpretar lo que se ha dicho”. León XIV había calificado de “verdaderamente inaceptable” la amenaza de Trump de aniquilar la civilización iraní.
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