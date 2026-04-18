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El dijo que "no me interesa en absoluto" debatir con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la , pero que continuaría predicando el mensaje evangélico de paz.

El líder católico habló con los periodistas a bordo del avión papal que volaba de Camerún a Angola.

Abordó la polémica en torno a las críticas de Trump a su mensaje de paz, que han acaparado los titulares esta semana. Sin embargo, el papa estadounidense también quiso aclarar la situación, insistiendo en que su predicación no va dirigida a Trump, sino que refleja el mensaje más amplio del Evangelio: la paz.

“Ha habido una cierta narrativa que no ha sido precisa en todos sus aspectos, pero debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí”, dijo.

“Gran parte de lo que se ha escrito desde entonces ha sido más bien un comentario, un intento de interpretar lo que se ha dicho".

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Las críticas de Trump

Trump lanzó las críticas en su plataforma Truth Social la noche del 12 de abril, cuando criticó los discursos de paz del jerarca católico mientras la guerra, que comenzó con los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y fue seguida por la represalia de Irán, continúa. Trump acusó al líder religioso de ser indulgente con el crimen, de tener una relación cercana con la izquierda y afirmó que el primer pontífice estadounidense le debía su elección a Trump.

León XIV ha hecho constantes llamamientos a la paz y al diálogo, y ha denunciado el uso de la religión como justificación para la guerra. En concreto, calificó de "verdaderamente inaceptable" la amenaza de Trump de aniquilar la civilización iraní.

El Vaticano ha recalcado que cuando el Pontífice predica sobre la paz, se refiere a todas las guerras que asolan el planeta, no sólo al conflicto con Irán. La Iglesia Ortodoxa Rusa, por ejemplo, ha justificado la invasión de Ucrania por parte de Moscú como una "guerra santa".

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En declaraciones a la prensa el sábado, el Papa se refirió específicamente a sus comentarios de principios de semana en una reunión de paz en Bamenda, Camerún. La ciudad es el epicentro de un conflicto separatista que lleva casi una década asolando la región occidental angloparlante del país.

El papa León XIV afirmó que sus declaraciones, en las que arremetía contra el "puñado de tiranos" que asolaban la Tierra con la guerra y la explotación, fueron escritas hace dos semanas, mucho antes de que comenzaran las críticas de Trump.

“Y, sin embargo, se interpretó como si estuviera intentando debatir de nuevo con el presidente, lo cual no me conviene en absoluto”, dijo.

Sin embargo, mirando hacia el futuro, dijo que continuaría predicando el Evangelio.

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“Vengo a África principalmente como pastor, como cabeza de la Iglesia católica, para estar con todos los católicos de África, para celebrar con ellos, para animarlos y acompañarlos”, dijo.

Llamó la atención sobre algunas lecturas litúrgicas próximas acerca de lo que significa ser cristiano y seguir a Cristo, promover la fraternidad y la hermandad, "pero también buscar maneras de promover la justicia en nuestro mundo, promover la paz en nuestro mundo", dijo.

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