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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que no puede "chantajear" a Washington con sus cambios de postura sobre el estrecho de Ormuz, después de que Teherán declarara nuevamente cerrado este estratégico paso marítimo.

"Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos", afirmó Trump durante un evento en la Casa Blanca.

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