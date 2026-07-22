La batalla legal entre Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda sumó un nuevo capítulo, luego de que una jueza federal le negara un amparo con el que su defensa pretendía dejar sin efecto su vinculación a proceso por presunta falsedad de declaraciones.

La noticia fue dada a conocer hace unas horas, a través de las redes sociales del periodista Carlos Jiménez, donde, incluso; se filtró parte de la resolución oficial emitida por el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.

"La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Livia Brito Pestana contras los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas", se lee en el documento fechado el pasado 20 de julio.

LE NIEGAN AMPARO a LIVIA BRITO @liviabritoof

Una jueza federal le negó el recurso con el cual sus abogados buscaban librarla de la acusación de Falsedad ante la Autoridad.

Con el fallo, se confirma q Brito está Vinculada a Proceso.@FiscaliaCDMX la acusa de mentir ante una… pic.twitter.com/rmFRClIlE8 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 22, 2026

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Aunque el fallo significa un nuevo revés legal para la protagonista de "La desalmada", no significa el final del caso. Si bien, es cierto que con la negativa, la vinculación a proceso permanece vigente, sus abogados todavía pueden impugnar mediante un recurso de revisión.

Cabe destacar que el caso deriva del conflicto que Brito y Zepeda mantienen desde junio del 2020, cuando ambos protagonizaron un altercado en las playas de Cancún. El fotógrafo acusó a la actriz y su entonces novio, Mariano Martínez, de agresión y robo; mientras que ellos aseguraron que él había invadido su privacidad al retratarlos sin su consentimiento.

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A raíz de ese incidente, Zepeda inició diversas acciones legales, entre las que destacan una demanda por daño moral y material; además de una denuncia por presunta falsedad de declaraciones; y es que Brito negó bajo juramento las agresiones, pese a que existen testigos y pruebas.

Fue en febrero de este año cuando un magistrado ordenó la vinculación a proceso de la actriz, sin embargo, inconformes con esa determinación, su defensa promovió un juicio de amparo con el objetivo de revertirla.

Hasta el momento, Livia Brito y su equipo legal no han emitido un pronunciamiento y el proceso continúa su curso.

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