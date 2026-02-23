Más Información

Shinzaburo Takeda, leyenda viva del arte, celebra 91 años

Shinzaburo Takeda, leyenda viva del arte, celebra 91 años

Escala el miedo en la vida diaria

Escala el miedo en la vida diaria

A un siglo de su nacimiento, rinden homenaje en Bellas Artes a Miguel León-Portilla

A un siglo de su nacimiento, rinden homenaje en Bellas Artes a Miguel León-Portilla

Cancelan eventos culturales en Jalisco tras operativo federal que desató la violencia en el estado

Cancelan eventos culturales en Jalisco tras operativo federal que desató la violencia en el estado

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

Tras semanas alejada del ojo público, reapareció en los juzgados, como parte del proceso legal que enfrenta por presunta falsedad de declaraciones y por el que fue vinculada a proceso.

La mañana de este lunes, la actriz asisitió al Reclusorio Sur de la CDMX, donde se llevó la primera audiencia del caso en su contra.

Aunque el encuentro fue breve, a su salida del lugar, Brito no pudo evitar encontrarse con algunos medios de comunicación y, por primera vez, accedió a hablar de esta situación.

Lee también

La protagonista de "La desalmada" no quiso dar detalles legales; sin embargo, al ser cuestionada directamente sobre si arrepentía de algo relacionado al caso fue tajante:

“Más que arrepentimiento, yo creo que es una enseñanza, un aprendizaje. Yo creo que las palabras no son lo que tendría que decir, más bien las partes legales de él y las mías se tienen que comunicar”, dijo al canal de Eden Dorantes.

Por su parte, el equipo legal de la cubana reveló que el juez otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que podrán presentar pruebas para sustentar su defensa.

“Nos da dos meses para aportar pruebas, para demostrar que Livia no contiene ninguna conducta irregular ilícita. Es el inicio del proceso, por eso la audiencia fue breve”, explicó su abogado.

La defensa también precisó que el procedimiento en curso no implica, por ahora, consecuencias graves para su representada.

Cabe destacar que este proces deriva de la denuncia que, hace seis años, interpuso el fotógrafo Ernesto Zepeda en contra de Brito y su expareja, acusándolos de agresión física y robar su equipo de trabajo.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés. Foto: AP

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas. Foto: (Netflix via AP)

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen. Foto: Carlos Mejía / El Universal / Tomada de TikTok

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto: “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen

Kim Kardashian. Foto: EFE

Kim Kardashian se lleva todas las miradas al posar en lencería nude de Skims

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar. Foto: EFE / Giorgio Viera / AFP

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar

[Publicidad]