Tras semanas alejada del ojo público, Livia Brito reapareció en los juzgados, como parte del proceso legal que enfrenta por presunta falsedad de declaraciones y por el que fue vinculada a proceso.

La mañana de este lunes, la actriz asisitió al Reclusorio Sur de la CDMX, donde se llevó la primera audiencia del caso en su contra.

Aunque el encuentro fue breve, a su salida del lugar, Brito no pudo evitar encontrarse con algunos medios de comunicación y, por primera vez, accedió a hablar de esta situación.

Lee también Livia Brito, de estrella de telenovelas a foco de polémica; el giro en la carrera de la actriz tras agredir a un fotógrafo

La protagonista de "La desalmada" no quiso dar detalles legales; sin embargo, al ser cuestionada directamente sobre si arrepentía de algo relacionado al caso fue tajante:

“Más que arrepentimiento, yo creo que es una enseñanza, un aprendizaje. Yo creo que las palabras no son lo que tendría que decir, más bien las partes legales de él y las mías se tienen que comunicar”, dijo al canal de Eden Dorantes.

Por su parte, el equipo legal de la cubana reveló que el juez otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que podrán presentar pruebas para sustentar su defensa.

“Nos da dos meses para aportar pruebas, para demostrar que Livia no contiene ninguna conducta irregular ilícita. Es el inicio del proceso, por eso la audiencia fue breve”, explicó su abogado.

La defensa también precisó que el procedimiento en curso no implica, por ahora, consecuencias graves para su representada.

Cabe destacar que este proces deriva de la denuncia que, hace seis años, interpuso el fotógrafo Ernesto Zepeda en contra de Brito y su expareja, acusándolos de agresión física y robar su equipo de trabajo.

Lee también Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones en el caso del fotógrafo Ernesto Zepeda