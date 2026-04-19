La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán presenta un alto al fuego mientras se reporta un nuevo cierre en el estrecho de Ormuz en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos; sin embargo, mantendrán charlas el lunes.

Donald Trump advirtió que Irán no puede "chantajear" a Washington con sus cambios de postura sobre el estrecho de Ormuz, después de que Teherán declarara nuevamente cerrado este estratégico paso marítimo.

La guerra dejó un gran número de víctimas; de acuerdo con la Fundación de los Mártires de Irán, informó de por lo menos 3 mil 468 muertos en las casi seis semanas de guerra contra Estados Unidos e Israel.

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Mundo 08:41 AM Trump dice que EU participará en conversaciones con Irán el lunes en Paquistán El presidente Donald Trump anunció que negociadores de Estados Unidos se dirigirán a Paquistán el lunes para otra ronda de conversaciones con Irán, lo que aviva las esperanzas de extender un frágil cese al fuego incluso mientras Washington y Teherán siguen en un enfrentamiento por el estrecho de Ormuz.

Irán no confirmó de inmediato las conversaciones, pero su principal negociador, el presidente del Parlamento Mohammed Bagher Qalibaf, declaró en una entrevista transmitida por la televisión estatal a última hora del sábado que “no habrá retirada en el campo de la diplomacia”, y reconoció que la brecha entre ambas partes seguía siendo amplia.





Mundo 08:40 AM Israel establece una 'línea amarilla' en sur del Líbano y publica mapa de la zona ocupada El Ejército israelí publicó este domingo un mapa mostrando la zona militar que sus tropas ocupan tanto en el sur del Líbano como en el mar Mediterráneo, delimitada por una raya a la que se refirieron ayer por primera vez como 'línea amarilla', usando la misma terminología que en Gaza.

Según el texto que acompaña el mapa, Israel mantiene desplegadas cinco divisiones en el país vecino (mismo número que antes de la tregua), además de una zona marítima que controla la Armada israelí. La franja ocupada penetra entre unos 8 y 10 kilómetros en territorio libanés e incluye decenas de municipios.





Mundo 08:40 AM Irán denuncia que el bloqueo de EU contra sus puertos es “delictivo” y viola la tregua Irán denunció este domingo que el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos contra sus puertos constituye una violación del alto el fuego y lo calificó como un acto “ilegal y delictivo” que vulnera el derecho internacional.

“La continuación por parte de Estados Unidos del bloqueo de los puertos o del litoral de Irán no solo viola el alto el fuego mediado por Pakistán, sino que también constituye un acto ilegal y criminal”, afirmó en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.





Mundo 08:39 AM Trump dice que Vance no irá a Paquistán para las conversaciones Irán-EU El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, no encabezará por razones de seguridad la delegación estadounidense para las nuevas conversaciones con Irán en Paquistán, dijo el presidente Donald Trump el domingo, a pesar de que altos funcionarios habían sugerido que iría.

Más temprano, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, y el secretario de Energía, Chris Wright, habían indicado que Vance lideraría la ronda de negociaciones en Islamabad a partir del lunes.

"Es solo por seguridad", dijo Trump a ABC News sobre el motivo por el que Vance no hará el viaje. "JD es excelente".



Mundo 08:39 AM Irán impide el tránsito de dos petroleros por el estrecho de Ormuz, según medios Irán obligó este domingo a dos petroleros a dar marcha atrás cuando intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, tras emitir advertencias, y señaló que la medida responde a la continuación del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos contra los puertos iraníes.

"Dos petroleros que intentaban transitar sin autorización por el estrecho de Ormuz fueron obligados a dar marcha atrás esta mañana tras advertencias de las Fuerzas Armadas iraníes", informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.



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