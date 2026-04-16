La moneda mexicana quitó terreno al dólar por tercera jornada consecutiva y se recuperó del golpe de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El tipo de cambio acumula una ganancia de 0.3% en la semana y despidió el miércoles en 17.25 pesos por dólar, indican las negociaciones al mayoreo que presenta Bloomberg.

Se trata del cierre más fuerte que ha tenido el peso desde el pasado 27 de febrero, un día antes de que comenzara el conflicto en Medio Oriente.

El peso también suma una apreciación de 4% en lo que va del año y el miércoles fue favorecido por la debilidad del dólar, así como por el optimismo de una posible extensión de dos semanas en el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, comentó el analista de EBC Financial Group, Felipe Mendoza.

“El peso mantendrá un sesgo lateral con ligera tendencia a la apreciación si se confirma la tregua de dos semanas en el estrecho de Ormuz, pudiendo buscar nuevamente el nivel de 17.15 unidades”, estimó.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acompañó esta tendencia y su principal índice subió 1% para cerrar sobre 69 mil 635 puntos. De las 35 empresas que lo conforman, 28 acabaron en terreno positivo y destacaron Televisa, Mega y Grupo Carso por entregar los mejores resultados, mientras Chedraui, Regional y Alsea fueron las más rezagadas.

La directora de Inversión en IMB Capital Quants, Laura Torres, opinó que el cierre de la BMV refleja una confianza renovada en que el impacto de la guerra será indirecto y manejable para las corporaciones mexicanas.

La BMV subió de la mano de sus pares en Estados Unidos, donde el S&P 500 se elevó 0.8% y marcó un cierre histórico de 7 mil 23 puntos. Destacó el tecnológico Nasdaq al subir 1.6% y ligar 11 sesiones de ganancias, algo que no ocurría desde noviembre de 2021.

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