Inflación no da tregua a consumidores; llega a 4.59% en marzo

En marzo la inflación anual fue de 4.59%, impulsada nuevamente por el rubro de frutas y verduras con un ascenso de 21.77%, en donde el jitomate y pepino presionaron más los precios al consumidor con incrementos de más del 40%.

De forma mensual el incremento fue más drástico porque subió 0.86% respecto al anterior, lo que implica de manera anualizada un aumento de 10.82%, enfatizó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Van dos meses consecutivos en que la inflación se ubica por encima del 4%, con lo cual Banco de México (Banxico) debería mantener la tasa de interés sin cambio, consideró.

Así debe hacerlo al menos hasta ver cómo siguen los precios de frutas y verduras, dijo Siller luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.31% y la anual, de 3.80%.

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el jitomate encabezó la lista de los productos con las mayores alzas. Foto: Archivo

itomate, el que más subió de precio en marzo

En el reporte del Inegi, destaca que el jitomate encabezó la lista de los productos con las mayores alzas con una variación mensual de 42.01%, ya que su precio al menudeo sigue por arriba de los 60 pesos el kilo.

Mientras que el costo del pepino se encareció 42.71%, aunque su incidencia en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) no es tan significativa como el jitomate.

El limón, que se vende entre 30 y 60 pesos el kilo en los mercados, registró un aumento de 18.26%, mientras que la papa y otros tubérculos de 14.92%.

De igual manera el precio del tomate verde fue 16.46% mayor en marzo, y el pollo 2.82%.

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Suben la electricidad y el transporte aéreo

También subió 2.17% la electricidad con lo cual las loncherías, fondas, torterías y taquerías ajustaron sus precios en 0.92%.

Como efecto del aumento de los petroprecios internacionales, el transporte aéreo subió 26.28%.

¿Qué productos bajaron de precio?

Por el contrario bajaron de precio el huevo, carne de cerdo, nopales, frijol y papaya.

Asimismo disminuyeron su costo los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, y el servicio de internet.

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Estados con la inflación más alta y la más baja

Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Colima y Morelos destacaron como las entidades federativas con la inflación más alta.

En cambio en Chihuahua, Baja California Sur, Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León, los precios al consumidor se colocaron por debajo del promedio nacional.

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