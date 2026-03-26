Banxico sorprende y recorta la tasa de interés pese a inflación; la deja en 6.75%

Banco de México (Banxico) sorprendió este jueves y recortó la tasa de interés en 25 puntos base, para quedar en 6.75%.

La decisión mayoritaria de 3 contra 2 del banco central mexicano llega a pesar de los crecientes riesgos para la inflación.

Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en la primera quincena de marzo la inflación general se disparó a 4.63% desde el 4.02% de febrero, impulsada por el aumento de los precios agropecuarios.

Lee también Sheinbaum anuncia tope voluntario de gasolineros al precio del diésel

Sólo dos integrantes de la Junta de Gobierno, Jonathan Heath y Galia Borja votaron por mantener el mismo nivel.

El órgano colegiado juzgó apropiado en esta ocasión continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia.

Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario.

Consideró los niveles observados del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y el grado de restricción monetaria que se ha implementado.

También juzgó que la postura monetaria alcanzada sería apropiada para enfrentar los retos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones.

Lee también La inflación se acelera a 4.6%, esperan mayor presión

Regresan los estímulos fiscales a combustibles

La decisión se da también luego de la reactivación de los estímulos fiscales a los combustibles que estuvieron ausentes durante el 2025 y a inicios del presente año que el gobierno federal se vio obligado para subsidiar parte del costo del impuesto que pagan los consumidores por cada litro en las estaciones de servicio para evitar el llamado “gasolinazo”.

La encuesta más reciente de City fue una de las más cerradas, ya que mientras el 55% anticipaba un recorte de la tasa de Banxico de 25 puntos base, 45% esperaba que se mantendría en el mismo nivel de 7%.

Lee también Inflación, ¿difícil de domar?

El pasado 19 de marzo el Banco Central Europeo dejó su tasa en 2%, en tanto que el de Inglaterra en el mismo nivel de 3.75% y el de Japón tampoco hizo cambios al conservar el 0.75%.

De igual manera el Banco Central de Chile decidió no mover su referencia al quedar en 4.50% el 24 de marzo.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc