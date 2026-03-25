Las frutas y verduras cuyos precios son los más volátiles aceleraron el encarecimiento del costo de la vida en México en la primera mitad de este mes.

Al dato se sumaron los efectos iniciales de la guerra en Medio Oriente, a partir del incremento en los petroprecios internacionales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en los primeros 15 días de marzo la inflación general aumentó 0.62% respecto a la quincena anterior. Con ese resultado, la inflación anual se disparó a 4.63%, lo que significó su mayor nivel desde octubre de 2024.

Hace un año, la inflación quincenal alcanzó 0.14% y a tasa anual fue de 3.67%, destacó el instituto encargado de medir los precios al consumidor.

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Ante ello, la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, dijo que el Banco de México (Banxico) no debería recortar su tasa esta semana en la que se reúne la Junta de Gobierno y cuyo anuncio de política monetaria se dará a conocer para mañana.

La tasa objetivo de Banxico se encuentra actualmente en un nivel de 7%.

¿Choque transitorio?

Valmex afirmó que la inflación repuntó con fuerza al mantenerse por segunda quincena consecutiva fuera del rango de variabilidad de Banxico de más/menos un punto sobre el objetivo puntual de 3%.

Lo anterior, explicó, por el repunte de la inflación no subyacente a 5.18% por las presiones de los precios agropecuarios.

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Por el contrario, señaló, la inflación subyacente, que no incluye los precios de los energéticos ni de los alimentos frescos, se mantuvo estable.

Eso indica que las presiones no fueron generalizadas en la economía, sino que provienen de choques temporales, lo que sugiere que el repunte podría ser transitorio hasta que se normalicen las condiciones de oferta en el sector agropecuario, enfatizó.

Efecto jitomatazo

De acuerdo con el Inegi la inflación de los bienes agropecuarios se colocó en 9.69% en su medición anual. Sin embargo, en frutas y verduras se situó en 23.91%.

Gráficas: Elaboración propia

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Eso se debe en parte a la inseguridad pública y a los efectos de la guerra en Irán, consideró Gabriela Siller, directiva de Banco Base.

Según el Inegi, el jitomate encabezó la lista de los productos con mayor incidencia durante la primera quincena de marzo con un ascenso de 32.17%.

Le siguió la calabacita con un aumento 16.78%; el limón con un incremento quincenal de 13.11%; el tomate verde con 10.79%, y el pollo con una variación quincenal de 3.18%, pero con una incidencia más relevante en el gasto de los hogares mexicanos.

Eso provocó nuevamente que las loncherías, fondas, taquerías y torterías ajustaran sus precios al alza en 0.62%.

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Por el contrario, bajaron de precio los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga; el huevo y el servicio de internet.

En un estudio del holding financiero Skandia elaborado por su oficina en México, se anticipa que los precios de la gasolina premium van rumbo a los 30 pesos por litro.

Aunque actualmente los precios aún se mantienen por debajo de ese nivel, el contexto internacional y la estructura del mercado energético mexicano sugieren que este umbral podría alcanzarse en el futuro si no se implementan cambios estructurales en la política energética y en la capacidad de refinación del país, alertó.

Próximo impacto

De acuerdo con los datos del Inegi, en la primera mitad de marzo la gasolina premium y la regular tuvieron sus mayores alzas quincenales desde enero del año pasado, de 0.35% y 0.15%.

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“Los precios de energéticos y tarifas registraron un aumento quincenal de 0.48%, con efectos aún limitados del choque de precios internacionales de petróleo en los energéticos, que se manifestarían en las siguientes quincenas”, destacó el área de estudios económicos de Banamex.

El banco destacó que, pese a que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banxico había manifestado “cierta urgencia” por continuar con los recortes a la tasa de referencia, a pesar de las presiones al alza derivadas de impuestos, aranceles, y costos laborales, así como ante el choque global a los precios de los energéticos.

“Dada la lectura de inflación de hoy muy por arriba de las expectativas, así como ante un consenso de analistas que se inclinó por anticipar una pausa, y un mercado que ya no descuenta recortes, Banxico se vería obligado a mantener una pausa en la decisión de este jueves”, agregó.

Gráficas: Elaboración propia