Cancún.-La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, anunció que planean simplificar los pagos digitales para hacerlos más accesibles a toda la población.

“El día de hoy, Banco de México inició una consulta pública para reformar diversas regulaciones en materia de transferencias electrónicas con el propósito de ofrecer al público el envío de transferencias de manera intuitiva, fácil y rápida a través de sus dispositivos móviles”, dijo.

Durante su discurso en la inauguración de la 89 Convención Bancaria, destacó que un factor esencial para impulsar la actividad económica y promover el bienestar social, es poner a disposición de toda la población opciones de pagos digitales eficientes, seguros y de bajo costo.

Lee también Banxico destaca rezago en liderazgo femenino; equidad de género sigue siendo reto en finanzas, señala Victoria Rodríguez

Dentro de ese contexto, ponderó que autoridades e intermediarios deben atender el rezago que aún se enfrenta en la adopción de pagos digitales por parte de algunos sectores.

La gobernadora central, comentó que dichos cambios se complementarán con guías técnicas, en las que se especificarán los procesos y pasos que deberán implementar todas las instituciones participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) en sus aplicaciones.

SPEI de Banxico. Foto: Facebook Banxico Educa

Lo anterior, afirmó, con el fin de simplificar y homogeneizar los procesos de instrucción de operaciones en el sistema de pagos.

Lee también Banxico pide cautela ante conflicto en Irán; Galia Borja llama a evaluar riesgos antes de decisiones monetarias

Sin embargo, consideró que las reformas anunciadas deberían acompañarse por parte de la banca con un compromiso y una hoja de ruta de implementación concreta.

Ello para mejorar la iniciación de transferencias y los servicios que ofrecen a sus clientes en el SPEI, manifestó.

También señaló que deberán difundir e incentivar a los usuarios realizar transferencias electrónicas como medio de cobro y pago, ya que sólo así, se podrá extender exitosamente la adopción de pagos digitales al conjunto de la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa