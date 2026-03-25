México es clasificado como una “democracia electoral”, dentro de una zona gris, en el informe 2026 del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo titulado Unraveling The Democratic Era? (El Desmoronamiento de la Era Democrática).

El reporte indica que México aún se considera una democracia electoral (el segundo nivel de democracia después de la democracia liberal), pero se ubica en una zona gris, que es el límite inferior, debido a lo que el informe señala como un “proceso de autocratización. Señala que, en los últimos tres años, “la caída antidemocrática de México” ha sido “dramática”.

Lee también Variedades de democracia

El “giro autocrático”, señala, se produjo tras la elección en 2018 de Andrés Manuel López Obrador. Agrega que “Morena controla ahora el Poder Ejecutivo y ostenta la mayoría en el Legislativo. Además, impulsó una reforma para introducir elecciones generales para el Poder Judicial, politizando así los tribunales”.

El reporte del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo advierte que “el retroceso democrático de México en los últimos años se ha caracterizado por la concentración de poder en el Ejecutivo y el debilitamiento de los contrapesos institucionales” y que la “hegemonía del partido Morena ha generado preocupaciones sobre la erosión de la autonomía de los órganos legislativos y judiciales, especialmente tras las elecciones de 2024”.