Lagos. Más de cien personas murieron en un ataque aéreo llevado a cabo por aviones militares de Nigeria en un mercado del noreste del país, anunció este domingo la organización Amnistía Internacional (AI).

"Amnistía Internacional condena enérgicamente el ataque aéreo militar que causó la muerte de más de cien personas en Jalli Futchimiram Geidam, en el área de Gobierno local de Geidam, en el estado de Yobe", señaló la oficina nigeriana de AI en la red social X.

Según AI, testigos de los hechos afirmaron que tres aviones militares bombardearon un mercado ayer, mientras el Hospital General de Geidam ha recibido hasta el momento 35 personas con heridas graves.

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"Los ataques aéreos no constituyen un método legítimo de aplicación de la ley bajo ningún concepto. Este uso imprudente de la fuerza letal es ilegal, indignante y pone de manifiesto el flagrante desprecio del Ejército nigeriano por la vida de aquellos a quienes supuestamente debe proteger", añadió AI.

La ONG exigió a las autoridades nigerianas que investiguen el incidente "de forma inmediata e imparcial" y garanticen que los supuestos responsables "rinden cuentas".

En un comunicado recogido por medios locales, la Fuerza Aérea de Nigeria (NAF) confirmó que llevó a cabo bombardeos contra posiciones de terroristas en el noreste del país, pero no mencionó muertes de civiles como consecuencia de estos hechos.

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En el documento, el portavoz de la NAF, el comodoro del aire (rango equivalente a general de brigada) Ehimen Ejodame, describió los ataques aéreos como bombardeos de precisión que formaban parte de "una operación coordinada de integración aire-tierra" con tropas de Ejército nigeriano.

Esta no es la primera vez que se documenta la muerte de civiles en operaciones militares contra yihadistas o contra bandas armadas en Nigeria.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

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En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos lanzó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste.

Asimismo, algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques frecuentes de bandidos, término usado para nombrar a criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan a veces de "terroristas".

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