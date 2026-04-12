Más Información

Aumenta decomiso de maquinitas del crimen; aseguramiento de tragamonedas se dispara 427%

Aumenta decomiso de maquinitas del crimen; aseguramiento de tragamonedas se dispara 427%

Salida de capital “golondrino” rompe récord desde 2020; registra en marzo 7 mil mdd

Salida de capital “golondrino” rompe récord desde 2020; registra en marzo 7 mil mdd

Aerolínea Magnicharters cancela vuelos programados para las próximas dos semanas; señala problemas logísticos

Aerolínea Magnicharters cancela vuelos programados para las próximas dos semanas; señala problemas logísticos

Padre busca a joven perdido en bosque de Milpa Alta

Padre busca a joven perdido en bosque de Milpa Alta

EN VIVO: Guerra en Irán fracasa en negociaciones; sigue aquí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente

EN VIVO: Guerra en Irán fracasa en negociaciones; sigue aquí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente

“Consumo de drogas en jóvenes, más presente que nunca”

“Consumo de drogas en jóvenes, más presente que nunca”

Impune, venta en redes de fauna exótica

Impune, venta en redes de fauna exótica

Identifican al tercer trabajador localizado sin vida en mina Santa Fe; se trata de Abraham Aguilera, originario de Guanajuato

Identifican al tercer trabajador localizado sin vida en mina Santa Fe; se trata de Abraham Aguilera, originario de Guanajuato

Confiscan casi dos millones de cigarros ilegales en el AICM; venían de China y Corea

Confiscan casi dos millones de cigarros ilegales en el AICM; venían de China y Corea

Sheinbaum defiende fin de "pensiones doradas" en México; dice que seguirá gobernando "pese a quién le pese"

Sheinbaum defiende fin de "pensiones doradas" en México; dice que seguirá gobernando "pese a quién le pese"

Década y media triste, crónica desde el interior de una familia de migrantes

Década y media triste, crónica desde el interior de una familia de migrantes

Escenas del cine mexicano

Escenas del cine mexicano

Lagos. Más de cien personas murieron en unllevado a cabo por aviones militares de Nigeria en un mercado del noreste del país, anunció este domingo la organización (AI).

"Amnistía Internacional condena enérgicamente el que causó la muerte de más de cien personas en Jalli Futchimiram Geidam, en el área de Gobierno local de Geidam, en el estado de Yobe", señaló la oficina nigeriana de AI en la red social X.

Según AI, testigos de los hechos afirmaron que tres aviones militares bombardearon un mercado ayer, mientras el Hospital General de Geidam ha recibido hasta el momento 35 personas con heridas graves.

Lee también

"Los ataques aéreos no constituyen un método legítimo de aplicación de la ley bajo ningún concepto. Este uso imprudente de la fuerza letal es ilegal, indignante y pone de manifiesto el flagrante desprecio del Ejército nigeriano por la vida de aquellos a quienes supuestamente debe proteger", añadió AI.

La ONG exigió a las autoridades nigerianas que investiguen el incidente "de forma inmediata e imparcial" y garanticen que los supuestos responsables "rinden cuentas".

En un comunicado recogido por medios locales, la Fuerza Aérea de Nigeria (NAF) confirmó que llevó a cabo contra posiciones de en el noreste del país, pero no mencionó muertes de civiles como consecuencia de estos hechos.

Lee también

En el documento, el portavoz de la NAF, el comodoro del aire (rango equivalente a general de brigada) Ehimen Ejodame, describió los ataques aéreos como bombardeos de precisión que formaban parte de "una operación coordinada de integración aire-tierra" con tropas de Ejército nigeriano.

Esta no es la primera vez que se documenta la muerte de civiles en operaciones militares contra yihadistas o contra bandas armadas en Nigeria.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Lee también

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que lanzó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste.

Asimismo, algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques frecuentes de bandidos, término usado para nombrar a criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan a veces de "terroristas".

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas. Foto: Especial

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026. Foto: Especial

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores: requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026

Green Card. Foto: IA

¿Quiénes pueden solicitar la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos? Guía básica

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos

Mundo de Coca-Cola. Foto: ChatGPT

Museo Mundo de Coca‑Cola en Atlanta: ¿Qué hay? ¿Cuánto cuesta? ¿Vale la pena visitarlo?