Más Información

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

La mañanera de Sheinbaum, 18 de noviembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 18 de noviembre, minuto a minuto

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Se caen X y otras plataformas por fallas con Cloudflare; usuarios reportan problemas con ChatGPT

Se caen X y otras plataformas por fallas con Cloudflare; usuarios reportan problemas con ChatGPT

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Célula criminal quema vehículos tras ataque a fuerzas federales en Michoacán; abaten a 2 presuntos delincuentes

Célula criminal quema vehículos tras ataque a fuerzas federales en Michoacán; abaten a 2 presuntos delincuentes

En el Senado también llueven los justificantes

En el Senado también llueven los justificantes

Episcopado denuncia alza de asesinatos, desapariciones y extorsión; “ante tanto dolor, no podemos callar”, dice

Episcopado denuncia alza de asesinatos, desapariciones y extorsión; “ante tanto dolor, no podemos callar”, dice

Generación Z: sin plan a largo plazo

Generación Z: sin plan a largo plazo

Mueren cinco en presunto ataque incendiario en bar de Puebla

Mueren cinco en presunto ataque incendiario en bar de Puebla

“Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita”

“Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita”

Ligari, Nigeria. Un grupo de 25 niñas estudiantes fueron secuestradas en el noroeste de, por un comando armado que atacó una escuela secundaria.

Una de las de la residencia escolar, en el estado de Kebbi, logró huir de su cautiverio y regresar a su casa, dijo el director de la escuela a The Associated Press.

Las alumnas fueron capturadas cuando atacaron la escuela secundaria antes del amanecer del lunes. Además, los asaltantes mataron a un miembro del personal del centro.

La estudiante que logró escapar huyó por el bosque y llegó a casa, horas después del ataque en la Escuela Secundaria Pública Femenina, indicó Musa Rabi Magaji, el director de la institución.

Lee también

Otra alumna, que no estaba entre las 25 confirmadas como secuestradas, también escapó en los minutos posteriores al, agregó el docente a la AP.

“Una es una de las 25 secuestradas, (y) la otra regresó antes”, dijo Magaji. “Están sanas y salvas”.

Las , mientras tanto, han intensificado los esfuerzos para rescatar a las otras niñas.

Lee también

El Jefe del Estado Mayor, el teniente general Waidi Shaibu, visitó la escuela horas después del ataque y ordenó a los soldados llevar a cabo “operaciones basadas en inteligencia y una persecución implacable día y noche de los ”, según un comunicado del Ejército.

“Debemos encontrar a estas niñas. Actúen de manera decisiva y profesional sobre toda la . El éxito no es opcional”, dijo el jefe del Ejército.

Ningún grupo se responsabilizó por el secuestro, pero analistas y residentes sospechan de las bandas que suelen atacar escuelas, viajeros y aldeanos en zonas remotas para después reclamar el pago de un rescate.

Lee también

Las autoridades afirman que estos grupos están formados principalmente por antiguos pastores que han tomado las armas contra las comunidades agrícolas tras enfrentamientos entre ellos por unos recursos cada vez más escasos.

Los secuestros masivos en escuelas no son infrecuentes en el norte de Nigeria, donde operan docenas de compuestas principalmente por pastores nómadas y, más recientemente, yihadistas. De acuerdo con analistas, los grupos tienen como objetivo las escuelas para llamar más la atención.

Analistas y residentes achacan la inseguridad a la rampante que limita el suministro de armas a las , la falta de juicios contra los atacantes y la porosidad de las fronteras, que permiten el flujo constante de armas para las bandas.

Lee también

“Digamos que han secuestrado a personas en los o en las carreteras, pero esto no llega lejos”, dijo Oluwole Ojewale, un analista de seguridad en el Instituto de Estudios de Seguridad. “Lo que gana tracción es cuando es un secuestro estratégico, como el de niños en las escuelas”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir. Foto: iStock / FJZEA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir

Licencia permanente: ¿Cuándo termina el trámite? ¿Qué hacer si ya no hay citas? Checa estas opciones. Foto: Adobe

¿Sin cita para la licencia permanente? Esto debes hacer antes de que cierre el trámite

Green Card. Foto: iStock/ Sinenkiy

Green Card de Estados Unidos para hermanos: todo sobre plazos, costos y requisitos

Visa americana/ iStock/Siarhei Khaletski

¿Puedo viajar a Estados Unidos sin visa? Excepciones y programas especiales

Macy's Thanksgiving Day parade. (AP Photo/Jeenah Moon)

Enlistan los mejores lugares para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos