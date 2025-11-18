Ligari, Nigeria. Un grupo de 25 niñas estudiantes fueron secuestradas en el noroeste de Nigeria, por un comando armado que atacó una escuela secundaria.

Una de las estudiantes secuestradas de la residencia escolar, en el estado de Kebbi, logró huir de su cautiverio y regresar a su casa, dijo el director de la escuela a The Associated Press.

Las alumnas fueron capturadas cuando hombres armados atacaron la escuela secundaria antes del amanecer del lunes. Además, los asaltantes mataron a un miembro del personal del centro.

La estudiante que logró escapar huyó por el bosque y llegó a casa, horas después del ataque en la Escuela Secundaria Pública Femenina, indicó Musa Rabi Magaji, el director de la institución.

Otra alumna, que no estaba entre las 25 confirmadas como secuestradas, también escapó en los minutos posteriores al incidente, agregó el docente a la AP.

“Una es una de las 25 secuestradas, (y) la otra regresó antes”, dijo Magaji. “Están sanas y salvas”.

Las fuerzas de seguridad, mientras tanto, han intensificado los esfuerzos para rescatar a las otras niñas.

El Jefe del Estado Mayor, el teniente general Waidi Shaibu, visitó la escuela horas después del ataque y ordenó a los soldados llevar a cabo “operaciones basadas en inteligencia y una persecución implacable día y noche de los secuestradores”, según un comunicado del Ejército.

“Debemos encontrar a estas niñas. Actúen de manera decisiva y profesional sobre toda la inteligencia. El éxito no es opcional”, dijo el jefe del Ejército.

Ningún grupo se responsabilizó por el secuestro, pero analistas y residentes sospechan de las bandas que suelen atacar escuelas, viajeros y aldeanos en zonas remotas para después reclamar el pago de un rescate.

Las autoridades afirman que estos grupos están formados principalmente por antiguos pastores que han tomado las armas contra las comunidades agrícolas tras enfrentamientos entre ellos por unos recursos cada vez más escasos.

Los secuestros masivos en escuelas no son infrecuentes en el norte de Nigeria, donde operan docenas de bandas armadas compuestas principalmente por pastores nómadas y, más recientemente, yihadistas. De acuerdo con analistas, los grupos tienen como objetivo las escuelas para llamar más la atención.

Analistas y residentes achacan la inseguridad a la corrupción rampante que limita el suministro de armas a las fuerzas de seguridad, la falta de juicios contra los atacantes y la porosidad de las fronteras, que permiten el flujo constante de armas para las bandas.

“Digamos que han secuestrado a personas en los mercados o en las carreteras, pero esto no llega lejos”, dijo Oluwole Ojewale, un analista de seguridad en el Instituto de Estudios de Seguridad. “Lo que gana tracción es cuando es un secuestro estratégico, como el de niños en las escuelas”.

