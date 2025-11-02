Más Información

El presidente de Estados Unidos, , dijo el domingo que consideraba diversas opciones militares en Nigeria, tras amenazar con intervenir por el asesinato de cristianos en el país africano.

Consultado por un reportero de la AFP a bordo del Air Force One sobre si contemplaba el despliegue de tropas estadounidenses en Nigeria o ataques aéreos, Trump respondió: "Podría ser, quiero decir, muchas cosas; contemplo muchas cosas".

"Están matando a los cristianos, y los están matando en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda", añadió.

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, dijo que espera reunirse con Trump "en los próximos días" para tratar el tema.

"En cuanto a las diferencias sobre si los terroristas en Nigeria atacan solo a cristianos o, de hecho, a personas de todas las religiones o sin religión, estas diferencias, de existir, serán discutidas y resueltas por ambos líderes en su próxima reunión en los próximos días, ya sea en la State House (Presidencia de Nigeria) o en la Casa Blanca", afirmó Daniel Bwala, asesor especial del presidente en Comunicación Política, en la red social X.

Bwala señaló que Tinubu y Trump comparten "el interés por la lucha contra la insurgencia y todas las formas de terrorismo contra la humanidad".

"El presidente Trump ha brindado una gran ayuda a Nigeria al autorizar la venta de armas y el presidente Tinubu ha aprovechado esta oportunidad en la lucha contra el terrorismo, lo cual se refleja en los excelentes resultados obtenidos", agregó.

