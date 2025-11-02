El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que consideraba diversas opciones militares en Nigeria, tras amenazar con intervenir por el asesinato de cristianos en el país africano.

Consultado por un reportero de la AFP a bordo del Air Force One sobre si contemplaba el despliegue de tropas estadounidenses en Nigeria o ataques aéreos, Trump respondió: "Podría ser, quiero decir, muchas cosas; contemplo muchas cosas".

"Están matando a los cristianos, y los están matando en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda", añadió.

"The United States cannot stand by while such atrocities are happening in Nigeria, and numerous other Countries. We stand ready, willing, and able to save our Great Christian population around the World!" - PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/jvWcJmUPJ7 — The White House (@WhiteHouse) October 31, 2025

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, dijo que espera reunirse con Trump "en los próximos días" para tratar el tema.

"En cuanto a las diferencias sobre si los terroristas en Nigeria atacan solo a cristianos o, de hecho, a personas de todas las religiones o sin religión, estas diferencias, de existir, serán discutidas y resueltas por ambos líderes en su próxima reunión en los próximos días, ya sea en la State House (Presidencia de Nigeria) o en la Casa Blanca", afirmó Daniel Bwala, asesor especial del presidente en Comunicación Política, en la red social X.

Bwala señaló que Tinubu y Trump comparten "el interés por la lucha contra la insurgencia y todas las formas de terrorismo contra la humanidad".

"El presidente Trump ha brindado una gran ayuda a Nigeria al autorizar la venta de armas y el presidente Tinubu ha aprovechado esta oportunidad en la lucha contra el terrorismo, lo cual se refleja en los excelentes resultados obtenidos", agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

