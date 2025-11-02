Más Información

Despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; llueven reclamos al gobernador

Despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; llueven reclamos al gobernador

México avanza a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17; derrota a Italia en tanda de penales

México avanza a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17; derrota a Italia en tanda de penales

Ligan asesino de Carlos Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional: Gabinete de Seguridad

Ligan asesino de Carlos Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional: Gabinete de Seguridad

Luisa Alcalde condena “politiquería” tras asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan; pide se haga justicia

Luisa Alcalde condena “politiquería” tras asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan; pide se haga justicia

Crímenes de impacto en Michoacán: Los asesinatos que han conmocionado al estado durante el 2025

Crímenes de impacto en Michoacán: Los asesinatos que han conmocionado al estado durante el 2025

García Harfuch agradece ofrecimiento de apoyo a Landau, tras asesinado de alcalde de Uruapan; "toda cooperación es bienvenida"

García Harfuch agradece ofrecimiento de apoyo a Landau, tras asesinado de alcalde de Uruapan; "toda cooperación es bienvenida"

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

En junio, Carlos Manzo agradeció respaldo de Sheinbaum; destacó envío de tropas de élite contra delincuencia

En junio, Carlos Manzo agradeció respaldo de Sheinbaum; destacó envío de tropas de élite contra delincuencia

Proliferan en Tamaulipas y Sonora armas calibre 50

Proliferan en Tamaulipas y Sonora armas calibre 50

México y EU buscan huellas balísticas para tráfico de armas

México y EU buscan huellas balísticas para tráfico de armas

Un desmadre funcional: entrevista a Amaury Colmenares

Un desmadre funcional: entrevista a Amaury Colmenares

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Solo uno de los dos hombres detenidos tras el que dejó al menos en un tren en el este de Inglaterra es considerado sospechoso por la policía, que este domingo afirmó que de momento no tiene indicios de que se trate de un acto "terrorista".

Estos son los principales elementos que se conocen de momento:

Cómo se produjo el ataque

El ataque tuvo lugar en un tren que salió el sábado a las 18H25 de Doncaster, en el norte de Inglaterra, en dirección a la estación londinense de .

La policía británica de transportes indicó que agentes de la policía local "subieron a bordo del tren y detuvieron a dos personas". Todo, en un lapso de tiempo de ocho minutos. Solo uno de ellos es considerado sospechoso, precisó la policía el domingo por la noche.

Lee también:

El secretario general del sindicato de transportes RMT, Eddie Dempsey, afirmó el domingo que el personal del tren había "desviado" su ruta para permitir la intervención de la policía y los servicios de emergencia.

Entre las 10 personas heridas en el ataque, cinco personas fueron dadas de alta del hospital el domingo, pero el estado de una de ellas sigue siendo crítico, indicó la policía británica de transportes.

Se trata de un empleado de la compañía ferroviaria que "intentó detener al agresor", precisó la policía.

Vista este domingo de la estación de tren de Huntington (Reino Unido), donde ayer sábado un tren con destino a Londres se detuvo después de que varias personas fueran apuñaladas en Huntington, Gran Bretaña. Foto: EFE/TAYFUN SALCI
Vista este domingo de la estación de tren de Huntington (Reino Unido), donde ayer sábado un tren con destino a Londres se detuvo después de que varias personas fueran apuñaladas en Huntington, Gran Bretaña. Foto: EFE/TAYFUN SALCI

Según un pasajero citado por Sky News, los policías utilizaron una pistola de descargas eléctricas en el andén para controlar a un hombre que iba armado con un gran cuchillo.

El rey Carlos III se declaró este domingo "absolutamente horrorizado y conmocionado" por el ataque.

La víspera, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, calificó el "espantoso" incidente de "profundamente preocupante".

Lee también:

"Sangre por todas partes"

Los testimonios de los pasajeros dan cuenta de la violencia del ataque.

Un testigo, citado por varios medios, dijo que vio a un hombre corriendo por el vagón, con el brazo ensangrentado y gritando: "¡Tienen un cuchillo!". Otro dijo que vio "sangre pro todas partes".

Olly Foster, citada por BBC, contó que en un primer momento pensó que se trataba de una broma porque era Halloween cuando oyó a los pasajeros gritando: "¡Huyan! ¡Hay un tipo apuñalando a todo el mundo!".

Detienen a un sospechoso y descartan un incidente terrorista

El superintendente John Loveless afirmó este domingo que "en este momento, nada sugiere que se trate de un incidente terrorista".

El funcionario precisó que el sospechoso por "intento de asesinato" es un británico de 32 años, que abordó el tren en la estación de Peterborough, donde reside.

Un segundo hombre, de 35 años, que también fue detenido en el lugar, fue finalmente puesto en libertad, ya que los investigadores concluyeron que "no estaba implicado".

Lee también:

Investigadores forenses revisan el área donde viajero dejaron sus pertenencias tras un apuñalamiento masivo en un tren, en Huntingdon, Inglaterra. FOTO: KIRSTY WIGGLESWORTH. AP
Investigadores forenses revisan el área donde viajero dejaron sus pertenencias tras un apuñalamiento masivo en un tren, en Huntingdon, Inglaterra. FOTO: KIRSTY WIGGLESWORTH. AP

El director general de la compañía ferroviaria LNER (London North Eastern Railway), David Horne, se mostró también "profundamente conmocionado" por la tragedia.

El ministro de Transportes, Heidi Alexander, aseguró que se desplegó una "fuerte presencia" policial en las estaciones del país para tranquilizar a los viajeros.

Este dispositivo se mantendrá varios días, precisó una fuente gubernamental a la agencia de noticias PA.

"Hoy me sentí un poco estresada porque hicimos exactamente el mismo trayecto en el que ocurrió el incidente anoche", declaró a AFP una pasajera en la estación londinense de King's Cross.

Crece la violencia con arma blanca en Reino Unido

Los delitos con armas blancas en Inglaterra y Gales han aumentado de forma constante desde 2011, según datos oficiales del gobierno.

Aunque el Reino Unido tiene uno de los controles de armas más estrictos del mundo, Starmer ha calificado la proliferación de los delitos con armas blancas como una "crisis nacional".

Lee también:

Desde su llegada al poder en julio de 2024, el gobierno laborista ha intentado frenar su uso.

En el verano boreal de 2024, un joven británico mató a tres niñas con arma blanca durante una clase de danza en Southport, en el norte de Inglaterra. Otras diez personas, incluyendo ocho menores, resultaron heridas.

Esta semana, un refugiado afgano de 22 años fue inculpado por un ataque con cuchillo que dejó un muerto y dos heridos el lunes cerca de la capital.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda