Ligan asesino de Carlos Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional: Gabinete de Seguridad

Crímenes de impacto en Michoacán: Los asesinatos que han conmocionado al estado durante el 2025

Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan; afirma que no habrá impunidad

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG

García Harfuch agradece ofrecimiento de apoyo a Landau, tras asesinado de alcalde de Uruapan; "toda cooperación es bienvenida"

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

Proliferan en Tamaulipas y Sonora armas calibre 50

México y EU buscan huellas balísticas para tráfico de armas

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja 23 personas muertas y más de 10 heridas; hay cuatro menores entre los fallecidos

Llegaron puntuales, de la mano de La Catrina, calaveras a raudales

Un desmadre funcional: entrevista a Amaury Colmenares

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

París. La fiscal de París, Laure Beccuau, afirmó el domingo que el espectacular en el podría ser obra de delincuentes de poca monta y precisó que dos de los sospechosos detenidos son una pareja con hijos.

Hace dos semanas, un comando de cuatro hombres ingresó a plena luz del día al y en cuestión de minutos hurtó joyas de la corona francesa de un valor estimado de 102 millones de dólares, que siguen sin aparecer.

Los perfiles de los sospechosos detenidos no corresponden con los "que generalmente se asocian con los niveles más altos de la ", declaró Beccuau a la cadena France Info.

Agentes de la policía francesa se encuentran junto a un montacargas utilizado por los ladrones para entrar al Museo del Louvre. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP.
Sin embargo, recordó que "hay perfiles poco conocidos en la que ascienden con bastante rapidez a delitos extremadamente graves".

El día del robo, dos asaltantes accedieron al mediante un montacargas instalado en la vía pública, forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían las reliquias y escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices.

Las autoridades francesas anunciaron inicialmente el arresto de dos individuos, a los que inculparon y encarcelaron el pasado miércoles.

AP:Thibault Camus
Otras cinco personas fueron detenidas esta semana en la región parisina, pero tres fueron liberadas el sábado y dos fueron acusadas y puestas en prisión preventiva.

Se trata de un presunto asaltante, de 37 años, y su pareja, una mujer de 38 años, con la que tiene hijos, según indicó el domingo la fiscal.

"Negaron cualquier implicación", agregó Beccuau, precisando que el hombre no quiso declarar.

Diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia sustraida del Museo del Louvre, en París. Foto: EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
El sospechoso fue acusado de robo organizado y , mientras que su pareja fue imputada de complicidad en robo organizado y conspiración criminal.

La mujer compareció llorando el sábado ante el tribunal de París y afirmó que temía por sus hijos y por ella.

Ambos fueron arrestados después de que se encontraran en el montacargas usado para el atraco.

La corona con esmeraldas de la emperatriz Eugenia de Montijo. (21/10/25) Foto: AFP
Aunque las del hombre son "significativas", los investigadores temen que las de la su pareja hayan sido transferidas a través del contacto con una persona u objeto, puntualizó la fiscal.

"Todo esto deberá ser investigado", sentenció.

El imputado del sábado tiene antecedentes penales, con 11 condenas anteriores, la mayoría de ellas por hurto.

El hurto sucedió a plena luz del día; cuando los ladrones ingresaron a la Galería Apolo del museo, el personal de seguridad evacuó a los visitantes. Ayer el museo permaneció cerrado, mientras se llevan a cabo las investigaciones. Fotos: AP y EFE
De hecho, estuvo implicado en otro asalto con uno de los individuos encarcelados el miércoles, subrayó la fiscal, por el que fueron condenados en 2015 en París.

Al menos uno de los autores del robo sigue prófugo, mientras que podría haber otros cómplices que usaron "vehículos de relevo".

De momento, el botín, que incluye una diadema de perlas que perteneció a la y un conjunto de collares y pendientes de zafiros de la , sigue sin aparecer.

