Ligan asesino de Carlos Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional: Gabinete de Seguridad

Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan; afirma que no habrá impunidad

Conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad sobre el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo; sigue aquí el mxm

Landau llama a México a trabajar juntos para “erradicar el crimen organizado”; tras asesinato de alcalde de Uruapan

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

Proliferan en Tamaulipas y Sonora armas calibre 50

México y EU buscan huellas balísticas para tráfico de armas

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja 23 personas muertas y más de 10 heridas; hay cuatro menores entre los fallecidos

Llegaron puntuales, de la mano de La Catrina, calaveras a raudales

Un desmadre funcional: entrevista a Amaury Colmenares

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Jerusalén. La organización islamista anunció este domingo que entregará a Israel esta noche, a las 20:00, hora local, como parte del acuerdo de otros tres supuestos cuerpos de rehenes, que asegura haber encontrado esta tarde "en el camino de uno de los túneles al sur de la Franja de Gaza".

Si bien el grupo palestino no suele informar previamente de la identidad de los cuerpos que entrega, en esta ocasión aseguró que uno de ellos pertenece al rehén Asaf Hamami, de quien adjuntó fotografías de su carné de conducir y otros documentos de identidad tras localizar su cuerpo.

Tal y como establece el protocolo, los islamistas entregarán los tres ataúdes al Comité de la Cruz Roja, encargada de posteriormente entregarlos al

Después, el Centro Nacional Medicina Nacional Forense de Israel examinará si entre ellos se encuentra el rehén Asaf Hamami y si los otros dos cuerpos pertenecen a alguno de los diez fallecidos que todavía permanecen en Gaza.

Este anuncio llega después de que durante la noche del viernes hiciera llegar tres cuerpos a asegurando previamente que no estaba seguro de si pertenecían a rehenes.

Posteriormente, Israel confirmó que ninguno de esos cuerpos eran rehenes y los devolvieron a Gaza.

El retraso y los problemas en la localización de los cuerpos de rehenes era algo que ya había previsto y advertido el Comité de la Cruz Roja en una Gaza arrasada y llena de toneladas de escombros.

Por su parte, Israel ha devuelto a la también como parte de este acuerdo de alto al fuego 225 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Sanidad a fin de facilitar su identificación y denuncias de fuentes médicas y de Hamás.

Según aseguró a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad gazatí, Israel bloquea también la entrada a Gaza de cualquier material necesario para las , como instrumentos para autopsias y kits de análisis de ADN, lo que imposibilita de identificación de cuerpos en Gaza.

