Ligan asesino de Carlos Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional: Gabinete de Seguridad

Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan; afirma que no habrá impunidad

Conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad sobre el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo; sigue aquí el mxm

Landau llama a México a trabajar juntos para “erradicar el crimen organizado”; tras asesinato de alcalde de Uruapan

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

Proliferan en Tamaulipas y Sonora armas calibre 50

México y EU buscan huellas balísticas para tráfico de armas

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja 23 personas muertas y más de 10 heridas; hay cuatro menores entre los fallecidos

Llegaron puntuales, de la mano de La Catrina, calaveras a raudales

Un desmadre funcional: entrevista a Amaury Colmenares

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Roma. El continuó la tradición de Francisco y celebró este domingo la misa de Difuntos en el cementerio del Verano, el mayor de, y aseguró que "la caridad vence a la muerte".

El Pontífice estadounidense acudió en esta festividad en la que la recuerda a los difuntos al mayor cementerio de la capital italiana y depositó un en la tumba de la familia Nicolini, la primera que se encuentra al entrar al camposanto.

"Nos hemos reunido en este lugar para celebrar la conmemoración de todos los , en particular de los que están sepultados aquí y, con especial afecto, de nuestros seres queridos. En el día de la muerte ellos nos han dejado, pero los llevamos siempre con nosotros en la memoria del corazón", dijo el Papa ante las 2 mil personas presentes.

Y añadió: "Y cada día, en todo lo que vivimos, esta memoria está viva. Muchas veces hay algo que nos hace recordarlos, imágenes que nos llevan a los momentos que vivimos con ellos. Muchos lugares, incluso los perfumes de nuestras casas, nos hablan de aquellos que hemos amado y que nos han dejado, y tienen encendido en nosotros su recuerdo".

Aseguró que "la caridad vence la muerte" y que "en la caridad Dios nos reunirá junto a nuestros seres queridos" pues "si caminamos en la caridad, nuestra vida será una oración que se eleva y nos une a los difuntos, nos acerca a ellos, en la espera de encontrarlos nuevamente en la alegría eterna".

"Queridos hermanos y hermanas, mientras el dolor por la ausencia de quien no está ya con nosotros permanece impreso en nuestro corazón, confiémonos en la esperanza que no defrauda", señaló en su homilía.

A los fieles aseguró que Dios los espera "y, cuando lo encontremos, al final de esta vida terrena, gozaremos con Él y con nuestros seres queridos que nos han precedido"

"Que esta promesa nos sostenga, enjugue nuestras lágrimas, dirija nuestra mirada hacia adelante, hacia la esperanza futura que no declina", concluyó.

Durante el rezo del ángelus en la mañana, adelantó que en esta visitaría rezaría por sus fallecidos, pero también "por los muertos de los que nadie se acuerda".

"Pero nuestro Padre Celestial nos conoce y nos ama, uno por uno, y no olvida a nadie", afirmó el papa León XIV.

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

Visa americana/ iStock

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Día de Muertos. Foto: iStock

