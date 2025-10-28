La alcaldía Cuauhtémoc puso en marcha el programa "Píntale Cuauhtémoc" en la colonia Roma Norte, a fin de devolverle la vida y color a las calles de esta icónica zona.

La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, quien acudió al inicio de labores para pintar y acompañar a las y los vecinos, explicó que el programa incluye la rehabilitación de la pintura de las fachadas, como parte del esfuerzo por recuperar el entorno urbano y mejorar la percepción de seguridad en la demarcación.

“Nos decían: siempre prometen y no regresan. Pero aquí estamos, cumpliendo con hechos lo que nos comprometimos. No es sólo embellecer, es reconstruir el tejido social desde lo cotidiano”, dijo la edil antes de tomar brocha, rodillo y aplicar la pintura en tono rosa.

La funcionaria aseveró que este tipo de acciones se basan en la teoría de la ventana rota de los autores James Q. Wilson y George Kelling, la cual sostiene que "la falta de mantenimiento urbano genera deterioro social y mayores condiciones de inseguridad".

“Pintar una fachada puede parecer algo menor, pero cambia todo: mejora el ánimo, la convivencia y la confianza entre vecinos. Cuando las calles están limpias, iluminadas y cuidadas, la gente las hace suyas y la delincuencia pierde terreno”, destacó.

Susana, quien vive en Frontera 158, colonia Roma Norte, donde arrancó el programa, aseguró que "estamos sorprendidos de que nos hayan escuchado, de que en la reunión vecinal en el Pushkin hicimos la petición, que nos hayan escuchado y estamos agradecidos porque la alcaldesa y la Cuauhtémoc cumplen".

En un comunicado, la demarcación aseguró que, durante más de una década, Susana y otras familias habían solicitado la intervención de la fachada de su edificio sin obtener respuesta. "Fue hasta que llevaron la petición a la actual administración que finalmente se programaron los trabajos".

